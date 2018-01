Saiba mais

Região: Lorraine, ou Lorena, fica no nordeste da França, perto de Alemanha, Bélgica e Luxemburgo

Clima: se puder, evite visitar a região no inverno, quando as médias são baixas e as mínimas, negativas. Em julho, alto verão, ficam mais comuns dias com temperatura em torno de 20 graus

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na internet: antes de ir, visite os sites : tourism-lorraine.com, tourisme-metz.com e nancy.fr

Como ir: o voo São Paulo-Paris, ida e volta sem escalas, custa a partir de R$ 2.400,87 na TAM (tam.com.br; 4002- 5700) e R$ 2.645,91 na Air France (airfrance.com; 4003-9955)

Pacotes: confira opções de roteiros em blogs.estadao.com.br/viagem