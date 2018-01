Hospedagem: saiba onde ficar na Tailândia

Ramada Plaza Bangkok

O cinco-estrelas de 525 apartamentos ocupa um imenso terreno de frente para o Rio Chao Phraya com vista desobstruída do skyline e do vizinho Asiatique, shopping ao ar livre com uma roda-gigante. O grande benefício é o barco gratuito a cada 20 minutos que deixa na estação de metrô Saphan Taksin. Diárias a partir de 8 mil baht ou R$ 911.

Dhara Devi

Se você dormir no táxi entre o aeroporto de Chiang Mai e este lugar, não acreditará que chegou a um hotel, mas num templo imenso e espalhado. Poucos hóspedes caminham, há bicicletas à vontade ou basta pedir um carrinho de golfe na recepção. Com apenas 12 anos, tem ares de propriedade secular, com suas estruturas em estilo lanna, inclusive as vilas. Aqui você não tem um apartamento, mas um sobrado exclusivo, cercado por uma vegetação tropical incrível, com árvores que parecem estar ali há décadas. Templos, spa, área para crianças e o restaurante Le Lanna fazem do hotel um destino também para não hóspedes. Diárias desde 15.375 baht ou R$ 1.572.

Mövenpick Bangtao

Diante da praia de Bangtao, tem o selo suíço de hotelaria Mövenpick e ótima gastronomia. Destaque para o jantar típico preparado por um chef dentro da cozinha do seu apartamento, apresentando um a um os ingredientes e receitas. Desde 5.950 baht ou R$ 678.

CURIOSIDADES

Os mais atentos logo perceberão que diante de toda residência na Tailândia há uma casinha com frutas e bebidas. O povo acredita que é importante alimentar os espíritos que ali viveram para que o lar fique protegido.