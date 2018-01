Salvador e as novas barracas de praia Salvador vive seu terceiro verão sem barracas de praia sobre a areia: todas foram demolidas, por ordem judicial, em agosto de 2010.Ainda assim, cadeiras, guarda-sóis, comida e bebida continuam disponíveis, oferecidos por barraquinhas improvisadas, como as que já existiam no Porto da Barra.Os órfãos das megabarracas que funcionavam nas praias de Stella Maris, Flamengo e Aleluia, contudo, encontrarão um conforto semelhante nos novos clubes de praia, montados não mais sobre a areia, mas em lotes de frente para o mar. A antiga Barraca do Lôro se instalou duas quadras adiante na praia do Aleluia – e ganhou um vizinho de peso, o bar Pipa, que tem um terreno mais arejado.Omais charmoso desses novos beach lounges é o Bora Bora,emItapuã: a entrada é pelaRua Catavento, em frente ao hotel Deville.