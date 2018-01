San Diego com opções 'selvagens'

Espécies raras. Estar entre os maiores do mundo não é o único motivo da fama. O Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, faz sucesso também por ser um dos poucos a ter fofíssimos pandas entre seus moradores. Com sorte - e disposição para encarar a fila -, o visitante consegue flagrar o momento em que os filhotes da espécie são tratados pela equipe do lugar.

Dividido em continentes, o zoo tenta reproduzir os hábitats dos animais. No Ártico, por exemplo, vive um urso polar em sua geleira. Enquanto o animal nada, o público observa tudo por um vidro.

Vista aérea. Localizado no Balboa Park, perto do centro da cidade, o parque exige fôlego para ser percorrido a pé. Alternativas à caminhada, os Skyfaris são teleféricos que levam de uma ponta à outra - a vista torna o passeio ainda mais interessante. Lá de cima você pode, inclusive, ver animais soltos pela vegetação nativa.

Outra opção são os ônibus que, em 35 minutos, percorrem boa parte do zoo. Guias indicam as principais atrações.

Shows. Os espetáculos protagonizados por animais ocorrem em vários horários. Lobos, elefantes, águias e outros pássaros apresentam números em picadeiros montados especialmente para eles. O público vai ao delírio com as brincadeiras do leão-marinho, as mais aplaudidas. O carismático animal, natural da Califórnia, é ágil nadador. E sabe até dançar.

Opção. Outra forma de ter contato com animais é seguir (de carro ou ônibus) para o Wild Animal Park. Administrado pela mesma empresa que gerencia o zoo de San Diego, o lugar reproduz quase perfeitamente a sensação de estar em uma floresta. O principal passeio é o Tour Pela África, feito de trem.

Na área que mostra a savana estão girafas, elefantes, rinocerontes, zebras e leões. Flamingos povoam uma lagoa central. E espécies variadas de macacos se espalham por uma pequena ilha. Mais informações e ingressos online (a partir de US$ 35 ou R$ 63): www.sandiegozoo.org.