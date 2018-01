San Diego em dose única

Dá para sair de Los Angeles nas primeiras horas do dia, fazer o circuito do 59-Mile Drive, e retornar à noite. O difícil vai ser não querer voltar para aproveitar com mais calma as belezas de San Diego. São 112 quilômetros de um litoral que só acaba porque a fronteira com o México interrompe a sucessão de paisagens deslumbrantes.

Nada contra bater ponto nos shows aquáticos do SeaWorld. Mas se você estiver motorizado, por que não tentar descobrir passeios e cantinhos que são raridade nos roteiros oferecidos pelos pacotes turísticos?

Comece o circuito pelo centro histórico, no Gaslamp Quarter, que abriga mais de uma centena de restaurantes e outra só de lojas. O roteiro de bares e casas noturnas também é farto na região. Perto dali está o Parque Petco, onde fica a casa do time de beisebol San Diego Padres.

À TARDE

Não dá para evitar o famosíssimo Parque Balboa. Seus 485 hectares concentram os principais museus da cidade, como o Museum of Man e o San Diego Museum of Art. Lá está também o zoológico da cidade, com mais de 4 mil animais.

Depois, é hora de pegar a Harbor Drive, que contorna a Baía de San Diego, passa pela região do Embarcadero e desemboca na Península de Point Loma, onde se tem uma das mais belas vistas da baía.

ANTES DE ANOITECER

Percorra as elegantes e estreitas ruas de La Jolla ao fim da tarde. Logo após a Pacific Beach, uma das praias mais frequentadas em San Diego, você passará pelo parque La Jolla Cove e, em seguida, pelo La Jolla Shores. Escolha o melhor lugar para estacionar e aguarde para assistir a um inesquecível pôr do sol no Pacífico.