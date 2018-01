Santa Catarina ao norte de Floripa

QUATRO ILHAS - Praia tem mar claro e areia cheia de cristais de quartzo

Tranquilidade. O estrelado litoral de Santa Catarina, apesar de seus muitos highlights turísticos, ainda conserva pontos de pouca fama e muitos encantos. A tranquila praia de Quatro Ilhas é um desses bons achados, em Bombinhas, na costa norte do Estado.

A praia tem esse nome porque fica diante das ilhas Arvoredo, Galé, Deserta e Macuco. O mar é mais calmo e convidativo para o banho no costão esquerdo. No direito, as ondas atraem os surfistas.

Tudo zen. A areia, rica em cristais de quartzo, é motivo para os esotéricos acreditarem na boa energia da praia. Esse público zen e os hóspedes das casas de veraneio e das poucas pousadas e campings da região se reúnem em luaus animados nas noites quentes.

Mergulho. Localizada entre Florianópolis e Balneário Camboriú, a 60 quilômetros da capital, Bombinhas é querida dos adeptos do mergulho. Suas águas calmas e cristalinas permitem observar com facilidade o fundo do mar e os cardumes de peixes coloridos.

Quem vai passar alguns dias na cidade pode apostar em aulas. Além de ensinar a atividade, as escolas indicam os melhores pontos para o seu nível de preparo e alugam equipamentos. Só não esqueça que, independentemente da época do ano, a água é sempre gelada.

Natureza. Boa parte do município de Bombinhas está dentro da Mata Atlântica. Motivo mais que suficiente para você apostar em caminhadas para observar a biodiversidade. Há opções leves, mas, para quem gosta de aventura e tem bom preparo físico e resistência, a sugestão é a trilha que parte da Praia de Zimbros. Cerca de duas horas depois, chega-se à bela Cachoeira da Praia Triste.

Clima família. Dentre as 20 praias da cidade, Bombas é a mais indicada para famílias. O mar calmo é ideal para banho e para deixar crianças brincarem à vontade. A praia conta ainda com bons hotéis e os indispensáveis restaurantes especializados em frutos do mar.

Pode ser, inclusive, que você tenha a oportunidade de ver pescadores recolhendo suas redes repletas de tainhas ali mesmo, à beira-mar. Pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas da região.

Dia e noite. Porto Belo tem clima de festa de dia e à noite - basta dizer que, durante a temporada de cruzeiros na costa brasileira, a cidade é ponto de parada dos transatlânticos. A opção de balada mais procurada no momento é o Bali Hai (www.balihai.com.br), localizada no alto de uma pedreira, com vista para o mar. A casa tem três pistas de dança em uma estrutura montada no meio da natureza. A entrada custa R$ 30.