Santiago Bernabéu Como você viu nas apresentações de Kaká e Cristiano Ronaldo, não é preciso esperar um jogo para visitar o estádio do Real Madrid. Há tours guiados que incluem passagens pela sala de troféus, tribuna presidencial e vestiários - e terminam com uma entrada em campo pelo mesmo túnel dos jogadores. As visitas custam 15 e podem ser feitas das 10 horas às 19h30 (domingos e feriados, das 10h30 às 18h30; em dias de jogos, encerram-se cinco horas antes do horário da partida). Dá para ir de metrô (estação Santiago Bernabéu, na linha 10) ou pelo ônibus turístico Madrid Visión (rota "Madrid Moderno"; madridvision.es). Caso você faça questão de assistir a uma partida, o jeito é apelar para algum atravessador confiável, como o madrid-tickets.net, que vende lugares desde 50.