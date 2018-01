Espaço cobiçadíssimo do centro da cidade, o centenário Parque Forestal, às margens do Rio Mapocho, é um dos mais tradicionais da capital chilena. Além de área de lazer, serve como palco para contemplar o pôr do sol que ilumina os Andes. Entre seus bosques de plátanos ficam os dois principais museus da cidade (e talvez do país), cuja entrada é grátis aos domingos. O Museu Nacional de Belas Artes (mnba.cl ) tem mais de 3 mil peças, com destaque para artistas locais como Camilo Mori. Ao lado, o Museu de Arte Contemporânea (mac.uchile.cl) exibe mostras atuais, como as xilografias da sueca Karin Oldfelt Hjertonsson, em cartaz até 26 de maio.

City tour

spicychile.cl

Duas vezes ao dia, às 10 e às 14 horas, os guias do Spicy Chile (spicychile.cl) conduzem, em inglês, três opções de caminhada pela capital. O mais básico, "Good Morning Santiago", percorre 15 pontos, como a catedral, o Palácio La Moneda (sede do governo) e a Plaza de Armas. Ao final, deixe o quanto achar que vale o tour.

Para quem prefere mais conforto, a administração do bairro de Providencia oferece um tour em ônibus de dois andares, aos sábados e domingos. O passeio dura 2 horas e passa pelas principais ruas da região - o guia apresenta, em vários idiomas, monumentos e edifícios importantes do caminho. Inscreva-se pelo informacionturistica@providencia.cl.

Parque das Esculturas

Avenida Santa Maria, 2201

À beira do Rio Mapocho, pertinho da estação Pedro de Valdivia, está o Parque das Esculturas, com 30 obras espalhadas em 20 mil metros quadrados. Trabalhos em concreto, aço e madeira de artistas como Juan Egenau e Claudio Girola fazem deste um ótimo passeio em dias ensolarados.

Museu da Memória

e dos Direitos Humanos

museodelamemoria.cl

Relembrando a história recente, principalmente o período da ditadura de Augusto Pinochet, entre 1973 e 1990, o Museu da Memória expõe as agruras sofridas pelas vítimas e suas famílias. Todo o conteúdo do moderníssimo edifício procura estimular a reflexão e o debate sobre a importância da tolerância para que fatos assim nunca mais se repitam.

Cinema Alternativo

fundacionbalmaceda.cl

Há mais de 10 anos a Fundação Balmaceda oferece cinema alternativo e gratuito todas as terças-feiras do ano. A seleção contempla produções europeias e asiáticas mais intelectuais. Com legendas em espanhol, boas para treinar o idioma. / FELIPE MORTARA