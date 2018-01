Santiago: veja de todos os ângulos

Vista. Comece, aliás, apreciando a capital chilena do alto. É do Cerro San Cristóbal, no movimentado bairro Bellavista, que você fará o melhor clique combinando os edifícios envidraçados com as montanhas andinas de picos nevados ao fundo. Há como chegar lá de carro ou de ônibus - o tradicional funicular está fechado para manutenção.

Centro. Onde você encontra um pouco da Santiago histórica, com construções mais antigas. Dentre os pontos de interesse turístico estão a Plaza de Armas, Catedral, Palácio de La Moneda, a sede do governo, e o Mercado Central - neste, vá cedinho para encontrar iguarias locais ainda frescas.

Museus. Desde que abriu as portas, em 2010, o Museu de la Memoria y los Derechos Humanos é sucesso absoluto. Exibe vídeos, fotos e documentos sobre as vítimas do ditador Pinochet, no poder de 1973 a 1990, e protestos contra o regime. Também inclua na lista a La Chascona, uma das casas de Pablo Neruda, aberta a visitas.

Gastronomia. Restaurantes da moda se reúnem no bairro de Vitacura, que também atrai por suas lojas sofisticadas e galerias de arte mais atualizadas. Ali, escolha entre o menu do Boragó (borago.cl) ou do Mestizo (mestizorestaurant.cl), ambos com frutos do mar como especialidades.