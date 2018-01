Santo André: para curtir sem pressa

Mas você passará reto. Só vai parar mesmo alguns quilômetros adiante, em Santa Cruz Cabrália, que leva mais jeito de cidadezinha do interior do que de balneário. É ali que seu táxi vai pegar a balsa para atravessar o Rio João de Tiba.

João de Tiba é um rio que tem nome de gente, um mangue vistoso e poderes extraordinários. Uma vez alcançada a outra margem, você terá deixado para trás praticamente todo vestígio de turismo de massa. Dali em diante tudo serão praias selvagens, construções discretas, mata, absoluto silêncio. Bem-vindo a Santo André da Bahia.

A apenas 40 km de Porto Seguro, Santo André da Bahia é a mais singular das praias da região. Tem um pouquinho das qualidades de cada uma de suas vizinhas, mas sem exageros. Assim como Trancoso, não lhe faltam pousadas de bom gosto e ótimos restaurantes, mas sem o nariz empinado ou os preços exagerados. A exemplo do Arraial d"Ajuda, há sempre o que fazer à noite - em escala bastante reduzida, claro. Não ostenta as falésias da Praia do Espelho, mas oferece a beleza de areias invariavelmente desertas. Tal como Caraíva, conserva ares de lugar alternativo, só que mais adulto e com conforto. Finalmente, como Porto Seguro, tem até resort - apenas um, mas tem.

Centrinho. O povoado é pequeno somente em número de habitantes. Sua área se espalha por alguns quilômetros ao longo da costa: por ali ninguém parece querer viver longe d"água. O centrinho - se é que pode ser chamado assim - fica à beira-rio, com vista para um mangue que ganha cores mágicas ao entardecer. A praia propriamente dita começa mais ao norte. O canto direito tem barracas que recebem com cadeirinhas de madeira e sombra de amendoeiras os turistas que vêm passar o dia. Mais adiante ficam os pontos de apoio mais charmosos: a pousada Victor Hugo, com suas mesinhas com tampo de mármore, e o restaurante Casapraia, facilmente reconhecível pelas tendas pé-na-areia.

O canto esquerdo, onde aparece uma piscina natural na maré baixa, é conhecido como Praia das Tartarugas; por ali fica a Fazenda Amendoeira, clube de praia que sediou o réveillon mais disputado da Bahia na última virada de ano.

Os moradores nasceram em vários lugares do mundo - e cada visitante que chega arrisca a se tornar mais um deles. Santo André da Bahia faz parte daquela espécie raríssima de praia que consegue ficar melhor à medida em que o tempo passa, imune às ameaças ao seu sossego. Há dois anos, o vilarejo ficou alarmado ao saber que a CVC, sinônimo de turismo de massa e fortemente identificada com Porto Seguro, passaria a controlar o resort Costa Brasilis. Pois a megaoperadora entrou e não alterou o perfil do lugar, apenas aproveitou o resort para oferecer um produto diferente no seu portfólio.

Neste verão muitos temeram pelo pior quando Santo André da Bahia foi escolhido para o réveillon de dissidentes da turma que organiza o bochinchadíssimo Beach Ball, de Barra Grande. Os temores não se confirmaram: a meninada veio, se comportou, divertiu-se muito, movimentou a economia e será bem-vinda no réveillon que vem.

Apesar de calmo, Santo André da Bahia não é um lugar para ficar à noite na pousada. Passe uma semana por lá e você poderá jantar sempre em restaurantes diferentes - e ainda vai faltar algum para experimentar. Os "locais" costumam bater ponto no Santana"s, onde um italiano prepara boas massas caseiras, algumas servidas no papillotte. À beira-rio, o Floridita tem pratos sofisticados, como uma caldeirada de frutos do mar com legumes selada por uma crosta de massa - os mariscos no ponto, os legumes al dente.

Na Casapraia o cardápio vale por uma volta ao mundo - as receitas foram coletadas durante viagens dos donos e de seus amigos. Mesmo que você não jante, é provável que passe por lá em algum momento da noite: a Casapraia funciona como aquecimento ou saideira de qualquer noitada; muitas vezes, ela é por lá mesmo, como nas sessões de cinema das terças-feiras ou as festas com música ao vivo dos sábados.

Adiante. Quando quiser passear de dia, não atravesse o João de Tiba. Tome o rumo norte. A Praia do Guaiú, a 3 km da vila, é selvagem na medida: tem um riozinho, um coqueiral e um belo restaurante na esquina do rio com o mar, tocado pela talentosa Maria Nilza (peça qualquer moqueca ou o arroz de polvo). Quarenta minutos mais tarde, o asfalto termina em Belmonte, cidade com casarões centenários à beira do Jequitinhonha. De lá, na maré alta, partem voadeiras que zigue-zagueiam pelos canais estreitos do estuário, passando pelo mangue mais bonito da Bahia. Peça para parar na Barra do Peso, uma ilhota com praias de rio e mar. Se der tempo, continue até Canavieiras, na outra margem do Jequitinhonha, dona de um casario ainda mais bonito do que o de Belmonte.

Entre as pousadas mais confortáveis de Santo André da Bahia estão a Victor Hugo, onde você já garante o melhor serviço de praia (pousadavictorhugo.com.br), e a Jacumã (jacuma.it). A Casapraia tem uma suíte charmosíssima, para quem quer ficar o mais perto possível da festa (casapraia.com). O resort Costa Brasilis é uma excelente opção para viajar com crianças para um hotel com estrutura numa praia calma e tranquila (costabrasilis.com.br). Veja todas as alternativas de hospedagem em santoandre-bahia.com.V