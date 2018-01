Santo Antônio X São Valentim

A seguir, o viajante responde a duas cartas:

Mr. Miles: por que o Dia dos Namorados é comemorado, em outros países, no dia 14 de fevereiro? E quais são, na sua opinião, os melhores lugares do mundo para namorar?

Marta Guimarães, por e-mail

"Well, my dear: em quase todo o mundo cristão, comemora-se o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro em homenagem a São Valentim. Ele ainda era um bispo quando um certo imperador na Idade Média proibiu todos os casamentos, acreditando que os solteiros, believe me, eram melhores guerreiros. O bispo insurgiu-se contra o soberano e continuou celebrando matrimônios (inclusive o seu próprio, em segredo). Descoberto, o pobre casamenteiro foi preso e condenado à morte. Aguardando o cadafalso, Valentim recebeu bilhetes de muitos jovens que diziam ainda acreditar no amor. Tornou-se popular e, my God, ainda teve tempo de se apaixonar pela filha cega de seu próprio carcereiro. Consta que conseguiu até mesmo curá-la da cegueira. No dia em que foi executado, escreveu um bilhete de despedida e assinou com a frase: 'De seu namorado Valentim'. Nascia, therefore, o mito do Valentine's Day.

Já no Brasil, darling, foi a popularidade de Santo Antônio, o casamenteiro, que conduziu a celebração para o dia 12 de junho, do qual é padroeiro.

Quanto à sua questão sobre os melhores lugares do mundo para namorar, well, temo que a resposta não possa ser precisa como uma equação matemática. Na verdade, dear Marta, há lugares sublimes para namorar, mas muito mais do que o cenário, importa o parceiro (ou parceira).

Se você estiver totalmente apaixonada, um rendez vous em Osasco pode ser mais inesquecível do que um beijo em Veneza sem a mesma intensidade de sentimentos. In other words: em minha modesta opinião, esse é um caso em que a companhia vale mais do que o destino. However, o melhor dos mundos é ter a sorte de juntar a melhor companhia com o melhor destino. Uma escolha que cabe, of course, a vocês dois."

Prezado mr. Miles, como assinante do jornal e leitor assíduo de sua coluna, gostaria de obter informações sobre a temporada de inverno em Bariloche neste ano de 2012. Tenho duas filhas e, como já estive naquela cidade, penso ser possível passar uma semana sem maiores contratempos. Ocorre que é difícil obter notícias sobre as cinzas do vulcão chileno, se o aeroporto está aberto, se os hotéis estão fazendo reservas, etc. Onde obter tais informações, já que os hotéis não retornam e-mails? Homero Campello de Souza, por e-mail

"Well, mr. Campello, é difícil, indeed, controlar as forças da natureza. Ainda mais por antecipação, como o senhor me solicita. É evidente que todos os envolvidos na operação turística - operadoras, companhias aéreas, hotéis e agências de viagem -, torcem para que a próxima temporada não repita os problemas da anterior. However, também é compreensível que eles sejam mais cautelosos para evitar prejuízos. Contate uma operadora especializada no destino e pergunte como deve proceder. O vulcão já não está tão ativo e nem causa problemas no tráfego aéreo da região. Vamos torcer para que ele se cale e mantenha o pacífico silêncio que guardou por séculos."

