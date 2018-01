Santuário teria águas milagrosas nas Missões Os gaúchos Romaldo Melher e Claudio Reinke tinham o sonho de contar a história de sua região levando as pessoas a percorrer e entender os caminhos que ligavam os antigos povoados missioneiros - hoje Patrimônio da Humanidade - em um território que atualmente pertence a Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ainda que o perfil do caminho seja muito mais histórico do que religioso, uma fonte no Santuário do Caaró possui a fama de ter águas milagrosas.