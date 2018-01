golden-gate-park.com

De tão grande, o parque de 400 hectares guarda atrações que vão além da atmosfera bucólica, repleta de árvores, lagos e gramados - há até uma cachoeira artificial e uma área onde vivem búfalos, o Buffalo Paddock. No parque fica, por exemplo, a divertida Academia de Ciências da Califórnia (calacademy.org), cuja entrada é gratuita apenas alguns dias do ano - a próxima data é 2 de junho e recomenda-se chegar cedo em razão das filas. Já o Jardim Japonês (Japanese Tea Garden) é grátis para quem entra até as 10 da manhã às segundas, quartas e sextas-feiras.

The Presidio

presidio.gov

A antiga reserva militar se transformou em um parque de 120 hectares - comece pelo centro de visitantes para ganhar um mapa e entender o local. De segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, o PresidiGo Shuttle passa no centro da cidade (incluindo a turística Union Square) e leva os visitantes até o parque gratuitamente. Para explorar as atrações do Presidio, há duas rotas de ônibus, que circulam a cada 30 minutos. É possível descer ao lado da Golden Gate e aproveitar para visitar o Fort Point, construído de 1853 a 1861, também de graça.

Museus

Muitos museus em São Francisco oferecem um dia de entrada grátis por mês. O SFMoma (sfmoma.org) não é exceção e deixa o ingresso livre na primeira quinta-feira do mês. Mas fique atento: a casa, especializada em arte moderna e em mostrar trabalhos de jovens artistas, só funciona até 2 de junho. Depois dessa data, ficará fechada até 2016 para obras de expansão. Ali perto, o Cartoon Art Museum (cartoonart.org) também é isento de cobrança na primeira quinta-feira do mês. Desenhos desde 1730, além de histórias em quadrinhos e animações também fazem parte do acervo.

Yerba Buena Gardens Festival

ybgfestival.org

O Yerba Buena Gardens, um espaço agradabilíssimo no coração de São Francisco, fica exatamente em frente ao SFMoma. De maio a outubro, os jardins recebem um festival com atrações variadas, todas gratuitas. Há acrobatas, concertos clássicos, jazz, música experimental, dança, teatro, poesia... Um ótimo programa para visitantes de todas as idades.

Pier 39

pier39.com

Não custa nada caminhar pelo Pier 39 - o que não significa que você não vai gastar. É difícil resistir aos belos morangos para molhar em potinhos de chocolate ou a comprinhas nas lojas ali dispostas. Mas uma atração é 100% gratuita: os leões-marinhos que se exibem à beira-mar (especialmente nos dias de sol). Além disso, há música ao vivo na entrada, 365 dias por ano.

City tour a pé

sfcityguides.org

A San Francisco City Guides é uma instituição sem fins lucrativos que opera uma série de tours pela cidade, que têm de 1 a 2 horas de duração. É possível fazer uma imersão no terremoto de 1906, conhecer locações usadas por Alfred Hitchcock em seus filmes ou descobrir cantinhos especiais de bairros como Castro ou Chinatown. Não é preciso fazer reserva e é tudo de graça - se gostar do tour, gorjetas são

bem-vindas. /A.M.