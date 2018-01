São Francisco, múltipla e única

Do circuito básico à arquitetura contemporânea, da cozinha étnica à alta gastronomia, da noite glamourosa à intimista, existem muitas formas de estar em uma cidade tão múltipla como São Francisco. Sem perder um pingo de encanto, ela pode ser muitíssimo simples. Ou convidar a viagens sensoriais por mesas e happy hours nunca frequentados. Selecionamos, a seguir, opções para viajantes que preferem o estilo convencional de conhecer uma cidade e para aqueles que gostam de testar possibilidades. Escolha a alternativa que mais tem a ver com você.

PASSEAR

Convencional

Os cartões-postais mostram uma São Francisco vitoriana, mas a cidade tem, sim, arquitetura moderna. Comece o tour no Young Museum (deyoungmuseum.org), no Parque Golden Gate, envolto numa estrutura de cobre assinada por Herzog e De Meuron. Perto está a Academia de Ciência da Califórnia (calacademy.org), um prédio de aço e vidro onde ficam um aquário, um museu de história natural e um planetário. Adiante, o Jewish Museum (thecjm.org) fica num prédio de tijolos de 1907, convertido por Daniel Libeskind num brilhante edifício de aço.

Inusitado

Não sabe o que fazer com as cenouras, os rabanetes e as melancias que comprou no mercado Ferry Plaza? Aprenda na Tante Marie?s Cooking School (tantemarie.com). O instituto promove cursos de cozinha internacional, da Tailândia ao Marrocos. Cinco horas de aula custam US$ 185 (R$361).

COMER

Convencional

Um banquete por menos de US$ 20 (R$ 39) é possível no multiétnico Mission District, onde existe uma taquería em cada esquina e uma disputa quentíssima pelo título de melhor burrito. Com três endereços na cidade, o El Farolito (elfarolitoinc.com) serve o petisco mexicano em versão gigante, recheado com abacate, por US$ 6 (R$ 11). No El Metate (2.406 Bryant St.), a carne de porco e o peixe recheiam os burritos (US$ 5 ou R$ 9,70 cada). E o Papalote (papalote-sf.com) tem receitas com feijões e tofu, ideal para vegetarianos. Acompanhado de refresco, custa US$ 15 (R$ 29), para duas pessoas.

Inusitado

Incompreensivelmente situado em meio a clubes de strip em North Beach, o COI (coirestaurant.com) é um imã para quem busca aventuras culinárias. O chef Daniel Patterson recebeu duas estrelas Michelin. O salão principal tem estética zen e 29 lugares. O "menu degustação para expandir a mente" (a US$ 250 ou R$ 488, para duas pessoas) oferece sabores da gastronomia molecular, como as esferas gelatinosas de leite e mel que explodem na boca. É preciso reservar lugar no salão, mas não na sala adjacente, onde o serviço é à la carte.

BADALAR

Convencional

São Francisco tem sua cota de casas noturnas estilosas. Mas se você prefere algo mais intimista, siga para o Little Baobab (littlebaobab.com), um restaurante senegalês com uma das mais vigorosas noites dançantes da cidade. Baladeiros de todos os tipos ocupam a pista de dança enquanto DJs mandam uma eclética mistura de world music. O couvert nos fins de semana custa US$ 5 (R$9,80).

Inusitado

O movimento slow-food invadiu a hora do coquetel. Prova é o Alembic (alembicbar.com), bar em Haight-Ashbury, onde bartenders usam desidratadores e defumadores para enfeitar os drinques. Uma abordagem similar pode ser encontrada no Clock Bar (michaelmina.net), novidade em Westin St. Francis, onde o "mixologist" (nem pense em chamá-lo de bartender) Marco Dionysos mistura frutas com licor de romã caseiro. Dois coquetéis. Desjejum Inglês, feitos com gim, ovos e chá preto licoroso, custam US$ 26 (R$51).