São Francisco na garupa do Google Maps

O lançamento da ferramenta do Google Maps que traça rotas para bicicletas, no dia 10, tirou os ciclistas da categoria de turistas de segunda linha. Antes obrigados a se contentar com percursos planejados para pedestres, os adeptos da bike agora podem acessar mapas montados por ciclovias e ruas com tráfego moderado de veículos. O serviço tem apenas um defeito, constatado pelo Viagem em um teste às avessas: não leva em conta os pontos turísticos que você pode (ou gostaria de) esbarrar pelo caminho.

Por enquanto, a facilidade está disponível apenas nos Estados Unidos, em 150 cidades. Para avaliar a ferramenta, comparamos um passeio de bicicleta feito no ano passado em São Francisco, entre o Fisherman"s Wharf e a vizinha Sausalito, com as sugestões dadas pelo Google para o mesmo trecho, com ponto de partida e destino previamente indicados.

A conclusão? Para ser útil de verdade, o programa precisa ser customizado (sim, existe essa opção). Além disso, caso não queira passar batido pelo que há de legal no caminho, você deverá cometer algumas, digamos, desobediências em relação ao roteiro sugerido pela ferramenta.

Desvios. O site sugere, por exemplo, que alguns trechos sejam feitos por vias secundárias e não pela que beira a orla. Se obedecer, você perde a oportunidade de contemplar as casinhas vitorianas à beira-mar e a Ilha de Alcatraz no horizonte.

A próxima desobediência inevitável está bem no começo do roteiro. O Google sugere a ciclovia da Marina Boulevard. Se for pela Lombard Street, você poderá fotografar a curiosidade número 1 da cidade: a rua mais tortuosa do mundo.

De volta à Marina Boulevard, será hora de seguir em direção à Golden Gate. Mas o percurso pede uma nova teimosia, quase no fim desse trecho. Fazendo outro desvio, você dá a volta no belo Presídio Park e pode sentir mais um pouco do clima da cidade.

É aqui que sua panturrilha começa a latejar. Quem já fez o trajeto avisa, mas o Google Maps, não. O caminho que o site indica leva a uma ladeira não muito íngreme, mas longa e constante, até o começo da ponte. Não tem saída. A sugestão é mesmo a melhor opção para ciclistas - afinal, estamos em São Francisco, famosa pelos seu sobe-e-desce. De qualquer forma, um alerta no mapa para indicar subidas íngremes não seria nada ruim.

Com poucos cliques, é possível incluir ruas ou trocar alguma indicação por outra de sua preferência. Assim, você obtém um trajeto sob medida para suas expectativas turísticas e ainda aproveita facilidades como a previsão do tempo necessário para terminar o percurso.

No total, a ferramenta já soma 20 mil quilômetros de rotas perfeitas para pedalar.

Veja a rota

Trajeto: do Fisherman"s Wharf, ao lado do Pier 39, até a pequena cidade de Sausalito, percorrendo a orla e atravessando a Golden Gate

Informações: de acordo com o Google Maps, o percurso tem 14 quilômetros e o tempo previsto para percorrê-lo de bicicleta é 58 minutos - dados testados e comprovados pelo Viagem

Legenda: a ferramenta identifica as vias segundo seu nível de adequação para ciclistas. As exclusivas para bicicletas aparecem em verde-escuro, ruas que possuem ciclovia, em verde-claro e as recomendadas por terem pouco tráfego de automóveis, em verde pontilhado

Aplicativos

Viajantes munidos de um smartphone não pagam nada (ou muito pouco) por aplicativos que facilitam a pedalada. Eles podem sugerir rotas e empresas de aluguel de bike, além de áreas para estacionamento. Confira alguns e veja a lista completa no blogs.estadao.com.br/viagem:

Cycle Tracks

Indica trajetos para ciclistas na Bay Area de São Francisco. Para Android, grátis

Bicing

Lista locais de aluguel e número de unidades disponíveis em Barcelona. Para iPhone ou iTouch, grátis

Abikenow

Mostra estações de aluguel de bike em qualquer cidade. Para iPhone, grátis

