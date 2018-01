São Francisco, o próximo alvo de suas câmeras

Familiarizado com o destino - foi lá que rodou Um Assaltante Bem Trapalhão, em 1969, quando estreou como diretor -, disse ao The Wall Street Journal que será muito bom passar um tempo ali. "Adoro São Francisco. O que mais me recordo na época do filme é do tempo que passamos gravando em San Quentin. Fiquei impressionadíssimo. Quando eu era garoto, tinha uma certa fixação em criminosos e crimes famosos, e foi emocionante poder pôr os pés na penitenciária."

O diretor adianta que as gravações não serão restritas à cidade californiana: haverá cenas em Nova York. E dá indícios do teor da história. "É um drama humano, concentrado em duas irmãs, vividas por Cate Blanchett e Sally Hawkins. É claro que não vou contar detalhes, mas posso dizer que é um projeto de tom muito sério." Também estarão no elenco Alec Baldwin, como protagonista do filme. Peter Sasgaard e os comediantes Louis C.K. e Andrew Dice Clay. /B.T.