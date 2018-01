São Miguel, a missão

Fundada em 1632, a missão precisou ser abandonada em razão de ataques bandeirantes. Foi retomada em 1687, e se manteve sob comando jesuíta até 1750. Seu fim foi precipitado pelo Tratado de Madri, de 1750. A região das Missões a leste do Rio Uruguai passava a ser portuguesa, em troca da Colônia do Sacramento, que iria para a coroa espanhola. Índios e jesuítas foram ordenados a deixar o território português. Os guaranis se recusaram, e guerrearam contra portugueses e espanhóis unidos. Mesmo perdendo a guerra, emplacaram um herói no imaginário gaúcho: o índio Sepé Tiaraju, que virou santo canonizado pelo povo, com direito a virar nome de cidade (São Sepé).

Comparada a Trinidad no Paraguai ou San Ignacio na Argentina, São Miguel oferece pouquíssimos resquícios do aldeamento jesuíta. De pé só restou mesmo o belo esqueleto da Catedral. Seu museu, no entanto, é o mais rico de todas as missões: ali está reunido o maior e mais impressionante conjunto do barroco missioneiro.

Já o show de som e luz precisa ser atualizado. O espetáculo argentino leva o público a percorrer a missão de San Ignacio e explica a história de maneira didática, lançando mão de efeitos holográficos. O espetáculo brasileiro, gravado em 1978, tem o luxo das vozes de Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo e Lima Duarte, mas é quase tão indecifrável quanto uma missa pré-Concílio do Vaticano II, com frases empoladas, declamadas na segunda pessoa do plural.

Para entender as Missões, o ideal é mesmo fazer o circuito completo. São Miguel tem a nossa história e o melhor museu; Trinidad, no Paraguai, conserva a cidadela mais elucidativa; e San Ignacio tem o show de som e luz mais espetacular. Dá para ir em carro próprio ou de ônibus: a Reunidas leva de Santo Ângelo a Posadas, na Argentina, boa base para visitar Trinidad no Paraguai. Siga de Posadas a San Ignacio e, de lá, a Puerto Iguazú, de onde você volta por Foz.

