São Paulo ganha mais rotas a partir de março

. O ano de 2008 foi animado em termos de novos voos para o Brasil. Depois de sete anos longe dos aeroportos brasileiros, a Korean inaugurou a rota São Paulo-Los Angeles-Seul. No cenário doméstico houve a criação de uma nova companhia aérea, a Azul. Para 2009 há mais lançamentos programados, mesmo com a crise pairando sobre a economia mundial. Confira algumas das novidades: Israel Apesar dos conflitos entre Israel e Hamas, a promessa deste ano é o voo direto São Paulo- Tel-Aviv, que será operado pela El Al (www.elal.co.il). O diretor-geral para a Europa e vice-presidente da empresa, Izy Cohen, disse, semana passada, que a frequência deve estreitar as relações comerciais de Israel com o Brasil e com toda a América Latina. Ele espera que Tel-Aviv possa servir como escala para viagens à Jordânia e ao Egito. Segundo Cohen, o horário dos voos (saindo às 22 horas de Tel-Aviv e às 19h30 de São Paulo) foi criado de olho no mercado executivo. Mas o turismo religioso deve representar uma importante parcela de passageiros. As aeronaves partirão de São Paulo aos domingos, terças e quintas-feiras e, de Tel-Aviv, aos sábados, segundas e quartas-feiras. A previsão é que os bilhetes possam ser adquiridos a partir de 1º de fevereiro e que o primeiro Boeing 777 parta da cidade israelense em 2 de maio. Turquia A partir de 22 de março, a Turkish Airlines (www.thy.com) deve inaugurar uma rota entre São Paulo e Istambul, com conexão de uma hora e meia em Dacar, no Senegal. O voo será operado duas vezes por semana, saindo da capital paulista às segundas e às quintas-feiras. Voo até Istambul sairá de SP 2 vezes por semana, com escala com uma hora e meia em Dacar, no Senegal Estados Unidos A crise econômica também parece não ter afetado os planos da Delta Airlines (pt.delta.com)no Brasil. A companhia anunciou, no ano passado, voos partindo de Atlanta e Los Angeles para Manaus, Fortaleza, Recife - já operantes - e São Paulo, cuja frequência deve ser iniciada em 22 de maio. Serão três saídas semanais - às segundas, quartas e sextas-feiras. De Los Angeles, as aeronaves partirão sempre às terças, quintas-feiras e sábados. Brasil A Azul (www.voeazul.com.br), que começou suas operações em meados de dezembro, deve concentrar as novidades nos voos domésticos. A empresa já conta com quatro rotas, todas partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP): Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Vitória (ES). A empresa tem previsão de anunciar novas rotas a partir de março, mas os destinos ainda não foram divulgados. Para os passageiros que saem da capital, a empresa oferece um serviço de ônibus partindo do Shopping Villa-Lobos. São nove horários, a partir das 4h30 até as 18h30. No sentindo inverso, também são nove horários, das 6h30 às 21 horas. Até 28 de fevereiro, o serviço será gratuito.