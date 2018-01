São trilhos passados Após muitas curvas em estradas que cruzam campos verdes, você chega a Petworth, a 85 quilômetros de Londres. Ao dar de cara com a charmosa Old Station (old-station.co.uk), vai perceber que, mesmo sem sair do lugar, é possível voltar no tempo. Esta simpática hospedaria funciona - como o nome indica - numa estação de trem de 1892.