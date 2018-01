Saquê e cerveja

Vieram de amigos que já tinham visitado Tóquio duas boas dicas de onde experimentar na cidade as bebidas queridas dos japoneses. Os pubs indicados – um com cardápio de cervejas e outro de saquês – são famosos também entre os moradores e garantem boa qualidade no atendimento, na comida e nas bebidas servidas.

O Sasagin é um izacayá, típico pub japonês, especializado em saquês. Fica bem perto da saída da estação Yoyogi-Uehara das linhas Chiyoda e Odakyu do metrô. O proprietário e gerente do local, Narita-san, é quem atende pessoalmente os turistas que chegam ao seu estabelecimento armados apenas de seus conhecimentos em inglês.

É Narita-san quem recomenda o melhor saquê da temporada. Diferentemente do vinho e do uísque, que podem melhorar com o envelhecimento, o saquê é tanto melhor quanto mais fresco.

Não deixe de experimentar a versão quente da bebida, que tem uma textura leve e aveludada. Outra boa opção é o sparkling saquê, a versão espumante. Há doses (generosas) a partir de 500 ienes (R$ 12). Para não ter problemas, como o saquê é uma bebida suave, mas com alto teor alcoólico, preste atenção à hora de parar.

Para experimentar cervejas clássicas do Japão e difíceis de serem encontradas em outras partes do mundo, siga para o Popeye Bar. Perto da estação Ryogoku, recebe turistas de todo o mundo. Os atendentes falam bem a língua inglesa e alguns se comunicam também em outros idiomas. Por causa da grande procura, o lugar lota, e vale a pena fazer reserva com antecedência.

Na happy hour, das 17 às 18 horas, todo copo de bebida tem acompanhamento grátis (pizza, yakissoba, peixe frito). Não saia do país sem experimentar uma Asahi super dry (super seca), a mais famosa e vendida do Japão. Custa 560 ienes o copo de 400 ml (R$ 13,80).

Sasagin: 1-33-15 Uehara, Shibuya-ku; tel.: 00-81-03 5454-3715. Popeye Bar: 2-18-7 Ryogoku, Sumida-ku; tel.: 00-81-03-3633-2120; 40beersontap.com