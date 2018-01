Savoy em nova fase de glamour

As obras levaram três anos para serem concluídas e custaram 200 milhões de libras (cerca de R$ 582 milhões). Elétrica e hidráulica foram completamente trocadas e as obras corrigiram imperfeições deixadas em reformas anteriores. Trabalho para mais de mil funcionários.

Inaugurado em 1889, o Savoy foi um dos primeiros hotéis do planeta a ter energia elétrica. Em suas dependências, Londres viu, pela primeira vez, um elevador público. Não à toa, Claude Monet passou seis meses hospedado lá, disposto a pintar vários ângulos do Tâmisa. Frank Sinatra costumava dar canjas ao piano. E a princesa Diana organizava no hotel reuniões beneficentes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, no entanto, o Savoy começou a dar sinais de sua idade. Foi quando a rede canadense Fairmont Hotels, dona do empreendimento, decidiu por uma ampla revitalização.

Supervip. Uma nova suíte, a maior e mais cara do hotel, ocupa toda a parte da frente do quinto andar. A Royal Suite tem foyer de mármore, escritório, sala de jantar, cozinha e dois quartos. Além de um closet com espaço climatizado para sapatos e mordomo 24 horas. A diária? Nada módicas 10 mil libras, ou algo em torno de R$ 26 mil.

Outras nove suítes receberam nomes de hóspedes famosos para evocar o glamour do passado. Caso do quarto Marlene Dietrich, que estará sempre abastecido com rosas cor-de-rosa, mesma exigência que a atriz alemã impunha quando se hospedava no hotel.

Todos os outros 268 quartos foram renovados. Para a reabertura, o hotel lançou pacotes comemorativos, por a partir de 825 libras a diária em quarto de casal, com café e mimos como assistente para arrumar a mala. No site (fairmont.com/savoy) há também a opção de pacote Rediscover, com diária de 295 libras, limitado, claro, à existência de vagas. Talvez dê tempo se você correr. / COM REUTERS