Séculos de brinquedo para todos os gostos na Hamleys

Não existe visita chata a uma loja de brinquedos, certo? Bom, tirando a birra dos pequenos que querem comprar todo o estoque, os passeios costumam ser divertidos para adultos e crianças.

Na capital britânica, a experiência com brinquedos ganha novo patamar. Fundada em 1760 (há inimagináveis 257 anos!), a Hamleys tem sete andares de experiências inesquecíveis em um grande prédio na badalada Regent Street, a rua com grifes famosas de todos os cantos do planeta.

Os produtos são organizados por categorias e por marcas. Fica fácil procurar por bichos de pelúcia, por exemplo. Ou blocos de montar, jogos de tabuleiro, carrinhos, bonecas, super-heróis. As orientações de como organizar produtos estão perto das escadas e elevadores.

Além dos milhares de brinquedos, os atendentes são alegres, simpáticos e convidam clientes (adultos e crianças) para experimentarem diferentes modelos. No último piso há lanchonete com uma infinidade de milk-shakes e lojas de guloseimas para se esbaldar no açúcar. Vá de metrô e desça na estação Oxford; antes, confira horários no site: hamleys.com.