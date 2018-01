Seda, pedras preciosas e grifes internacionais

Difícil evitar a tentação: a Tailândia é um país repleto de seda, algodão, prata, rubi, opala, topázios, turquesas, porcelanas, cerâmicas, cestos de bambu, ratan... Prepare-se para gastar boa parte do tempo (e do dinheiro) com as compras.

Comece a maratona no shopping Siam Paragon, um dos maiores da cidade. Várias grifes, como Kenzo, Chanel e Prada, têm espaço garantido por lá, assim como o chiquérrimo salão de beleza da marca de cosméticos Shiseido. Pelas vitrines, sonhos de consumo como a armação de óculos Marc Jacobs (que sai por volta de R$ 450), o casaco Massimo Dutti (R$ 250) e a capa de chuva da The North Face (R$ 280).

O shopping também conta com uma filial da Casa de Jim Thompson - considerada o templo da seda -, além de grandes lojas de roupas, joias, acessórios e artesanatos. Na Gems Gallery, echarpes custam de R$ 26 a R$ 120 e uma bolsa de seda sai por R$ 50. Mas, ali, nada brilha mais que o anel de rubi e diamantes de 12 quilates, que custa o equivalente a R$ 214 mil.

Aproveite o passeio para renovar o estoque de cremes e sabonetes. Jasmim e rosa estão entre os aromas mais procurados e saem por a partir de R$ 12.

NAS RUAS

O principal endereço do comércio popular é a Silom Road, área próxima dos grandes hotéis Oriental e Shangri-La. Perto da Silom e da Charoenhkrung Road, a avenida é cercada de joalherias, butiques e galerias de arte. No River City Complex há peças antigas, pinturas tailandesas e roupas feitas à mão. Outro ponto comercial é a Yaowarat Road, em Chinatown.

À noite (a partir das 17 horas), a pedida é is ao O Bazar Noturno de Suan Lum, na Wireless Road, com centenas de barraquinhas de sabonetes, roupas e sedas. Ali, vale a barganha, pois nada tem preço à vista. O mercado ainda conta com ótimos restaurantes e cervejarias, além do Teatro Joe Louis , que apresenta belos espetáculos de sombras e marionetes tailandesas.

TERNO EM 36 HORAS

Você entra na alfaiataria, escolhe uma roupa no catálogo ou mostra seu modelo preferido para ser copiado. O tecido? A loja tem cashmere italiano, linho, algodão... O alfaiate tira suas medidas e, um dia depois, leva a peça para você provar no hotel. Mais 12 horas de espera e a roupa já está prontinha e perfeita. Um pacote com um terno, um blazer, duas calças, duas camisas e duas gravatas sai por US$ 571. O pagamento é antecipado, mas você pode confiar. Se puder, procure uma unidade da rede Tony Silom.