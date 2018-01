Segredos escondidos 4

As belezas de Rotorua estão bem guardadas. Há vários parques próximos à cidade onde gêiseres e lagos coloridos (graças à grande quantidade de minérios) deixam os visitantes de boca aberta. O Te Puia Park (tepuia.com; preços desde 46 dólares neozelandeses ou R$ 75) é um deles. Os turistas caminham por passarelas a distâncias seguras dos jatos de água escaldante, que parecem jorrar da terra com raiva.

Guias maoris fazem visitas guiadas por todo parque, que também conta com uma réplica de vila indígena, um centro de preservação do pássaro kiwi e apresentações noturnas de danças. Ao fim da visita, os viajantes são presenteados com um ovo cozido na hora em um poço natural de água fervente. Delicioso!

Reserve um tempo para visitar o Vale do Waimangu (waimangu.com), que surgiu depois da erupção do Monte Tarawera, em 1886. Com isso, o Lago Rotomahana cresceu 20 vezes, permitindo passeios de barco para ver os fenômenos termais nas margens. Vá também ao Wai-O-Tapu (waiotapu.co.nz), com lagos de todas as cores: verde-limão, azul, laranja... São 6,5 quilômetros de trilhas, percorridos em 2,5 horas de caminhada.

Para relaxar, pare em um dos balneários com piscinas de águas termais e banhos de lama negra, como o Polynesian Spa (polynesianspa.co.nz, preços a partir de 25 dólares neozelandeses ou R$ 75), aberto há 40 anos.

Aproveite para conhecer o museu da cidade (rotoruamuseum.co.nz), antiga casa de banhos que conserva a estrutura de encanamento nos porões. Uma pequena sala reproduz de modo interativo eventos como o terremoto do século 19. / T.Q.