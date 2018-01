Seguindo o rastro da tocha na reta final

Até lá, a rota da tocha ainda inclui outras cidades e condados próximos à capital - o melhor, com programação gratuita. Depois de Stonehenge, onde o velocista Michael Johnson foi escolhido para erguê-la para a foto, no dia 12, será a vez de Maidstone receber a estrela dos Jogos, na quinta-feira. Quem estiver por lá pode aproveitar para conhecer o Leeds Castle (leeds-castle.com, entrada a 20 libras ou R$ 63), que, com 900 anos de existência, se autodenomina "o castelo mais adorável do mundo".

Já no Danson Park, em Bexley, por onde a tocha passa domingo, a dica é ver o Charter Oak, uma das árvores mais belas e antigas do Reino Unido. No dia seguinte, Ealing será o ponto de parada. Ali, vale dar uma esticada até os antiquíssimos estúdios de cinema do Ealing Studios - agende a visita no ealingstudios.com.

No dia 25, Haringey será o último vilarejo a receber a tocha. O local convida para ir às compras, por conta das lojas de arte e livrarias, como a Muswell Hill (muswellhillbookshop.com). Para os apaixonados por futebol, vale lembrar que é lar do Tottenham Hotspur, um dos times mais tradicionais do país. O trajeto completo da tocha você confere em london2012.com/torch-relay.