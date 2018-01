Ferraz, Rio)

Sim, é tranquilo. O problema da insegurança na Europa decididamente não está onde a gente costuma pensar. Todo mundo fica com medo de passar por lugares ermos, bairros de imigrantes, ruas escuras e mais vazias, mas na Europa não é esse tipo de violência que acontece.

Por incrível que pareça, o problema está nas aglomerações dos pontos turísticos e no transporte público. É nesses lugares que agem os batedores de carteira, que alguém pode pegar sua mochila quando você se distrai por um segundo. É exatamente onde nos sentimos seguros, em lugares lotados e à luz do dia, que as quadrilhas agem.