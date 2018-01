Seguro-viagem: planos a partir de US$ 22 para 5 dias

aceitam-se todos os cartões de crédito, e há planos a partir de US$ 22. Alguns até já estão incluídos nos pacotes vendidos nas agências e operadoras de turismo. Com tanta facilidade, não há o que justifique sair do país sem um seguro-viagem.

Os planos cobrem despesas com acidentes e enfermidades e podem dar direito ainda a tratamento odontológico, auxílio jurídico ou compensação em caso de extravio de bagagem. Seja qual for o formato, o sistema funciona do mesmo modo: uma central telefônica, com atendimento em português, está disponível 24 horas caso qualquer imprevisto ocorra durante a viagem.

Na Globo Travel Assistence (www.seguroviagemgta.com.br), por exemplo, o plano mais barato para cinco dias de turismo em território sul-africano cobre US$ 6 mil em gastos médicos e custa US$ 22.

Na World Plus (www.worldplus.com.br), para o mesmo tempo de viagem e cobertura, paga-se US$ 34. Se algum problema ocorrer durante a viagem, basta o segurado ligar para a central, a cobrar, que o serviço indicará o hospital ou clínica mais próxima.

Há também a possibilidade de um médico atender o viajante no hotel.

Com US$ 1 a mais, é possível contratar plano com o mesmo perfil na Travel Ace (www.travelace.com.br). Diferença: o seguro cobre US$ 10 mil em gastos. Além da assistência médica, oferece atendimento odontológico, jurídico, seguro de vida e de bagagem.

Há outras opções de cobertura, para períodos maiores na África do Sul. Na Isis Assistência Médica Internacional (www.isisbrasil.com.br), para se ter uma ideia, um pacote para 16 dias custa US$ 82 e cobre US$ 50 mil em despesas médicas.