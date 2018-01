Seis destinos para planejar férias ao ar livre pelo Brasil

Praia, serra e caminhos cercados por belas paisagens. Da sofisticação de Búzios às trilhas da Chapada Diamantina, o Brasil tem relevo para agradar todos os gostos e bolsos. Passeios ao ar livre podem agradar os mais atirados e aventureiros, mas também é possível descansar corpo e alma em programas que colocam o viajante em contato com a natureza.

Chapada Diamantina: São ao menos 65 quilômetros de uma caminhada que chega a ser comparada à Trilha Inca. Se você consegue? A dica fundamental é contratar um guia bem preparado.

Pelas curvas da Estrada Real, a velocidade é o de menos. O que importa está no caminho: igrejas históricas, ruas de pedra, vilarejos escondidos e, claro, o tempero típico.

Pico da Bandeira: Escolha entre a rota mais íngreme e desafiadora ou a mais longa e amena: o importante é se aventurar pelas trilhas do Caparaó e chegar ao terceiro ponto mais alto do Brasil.

Inhotim: Um fim de semana entre os jardins e galerias do instituto descansa corpo e alma. Mas, para usufuir dessa aura zen, planejar é fundamental.

Búzios no seu bolso: Desafio consiste em desfrutar do charme de um dos destinos mais sofisticados do País com orçamento limitado, mas sem passar vontade.

Os 2.500 quilômetros de distância em linha reta de Boa Vista a Brasília podem fazer você pensar que o Brasil termina em Roraima. Mas, para o roraimense, é ali que começa o País.