Seis passeios bate-volta para curtir a Páscoa a partir de São Paulo

A Páscoa chegou. E os três dias de folga (ou quatro, para os mais sortudos) podem ter pego de surpresa os desprevenidos, aqueles que deixam para organizar a viagem para a última hora. Se esse é o seu caso, eis aqui seis sugestões para curtir o feriado com passeios pertinho da capital paulista, ótimos para um bate-volta.

As opções são variadas, assim como os perfis. Tem programa para quem busca aventura, e está fugindo dos dias chuvosos que temos tido por aqui. Tem também roteiros para quem quer celebrar o real sentido do feriado, em Aparecida, ou está em busca de paz, em Cotia. E, claro, tem passeios para os glutões. E não só para os que adoram o chocolate e vêem na data o momento propício para comer sem culpa, mas também para os que amam queijos, e vinhos, e bacalhau, e comida boa.

Chocolate e aventura em Itu

Para além dos gigantismos que dão fama a Itu, a 110 quilômetros da capital, a visita à Fazenda do Chocolate - que produz o doce desde 1985 - é boa pedida. Há dois roteiros, o do Chocolate (R$ 24,90; 50 minutos), em que os visitantes conhecem o processo de fabricação do chocolate, visitam as máquinas, o laboratório e terminam com uma degustação.

Já no Roteiro Caipira (R$ 16,90; 50 minutos), o compadre Timóteo, um ator-guia, conta a história da fazenda e de suas construções históricas, passando pela senzala, capelinha, a roda d’água e terminando com um café na casa antiga caipira. A propriedade existe desde 1610 e preserva a estrutura colonial. Há ainda passeios de pôneis, trilhas para caminhadas e contato com animais como lhamas, pavões, bodes e galinhas.

Para o almoço (R$ 42), vá ao restaurante de fogão à lenha com comida caipira. Entre as opções, feijoada, pernil acebolada, vaca atolada e outros. A sobremesa, claro, tem chocolate com banana, além de sagu, cocada e mais. Se ainda não comprou seu ovo de Páscoa, ainda dá tempo de garantir o seu lá mesmo - o de chocolate ao leite mesclado com chocolate branco custa a partir de R$ 42,90 (300 g).

A Fazenda abre todos os dias, entre as 8h45 e 17h45, com entrada e estacionamentos gratuitos, mas para visitação livre, sem a possibilidade de participar dos roteiros, que são realizados somente aos fins de semana e feriados.

Também em Itu, outro passeio atende ao perfil radical. Do Parque Maeda, a Voa Voa Balões oferece o voo a R$ 370, por pessoa, com limite de até oito passageiros por passeio, no sábado (31) e domingo (1º). O encontro do grupo é às 6h, em frente à Pousada Maeda, e a decolagem está prevista para às 6h45. Os passeios duram até 1 hora e estão sujeitos às condições climáticas. Ainda há vagas para os passeios do feriado. Para mais fotos, confira o perfil de Instagram. Informações: (11) 94943-1242.

Queijos e boa gastronomia em Joanópolis

A visita à queijaria Capril do Bosque, localizada em Joanópolis, a 120 quilômetros da capital, tem perfil certo: é feito para amantes de queijos (e de cabras).

O local tem fama por fazer produtos de boa qualidade, o que por si só já valeria a visita. Mas, além disso, a fazenda oferece passeios guiados pela criação de cabras (a proprietária sabe o nome de cada uma delas) e também pela fabricação de queijos, uma chance de conhecer melhor o processo de produção, e de interagir com os bichos. Os tours (R$ 26, inteira; R$ 18, meia) saem de hora em hora (das 9h às 17h), e duram de 40 a 50 minutos. Há também passeios a cavalo por dentro e fora da propriedade (R$ 40, 40 minutos; R$ 50, 50 minutos). É recomendável reserva.

Não deixe de visitar o Bistrô do Bosque, restaurante dentro da fazenda. Lá, o queijo do Capril do Bosque é ingrediente na maioria das receitas, que mudam todo o fim de semana. Para o feriado de Páscoa, a sexta-feira sem carne tem três opções de prato principal: ravioli de rúcula com queijo boursin e molho de tomate fresco (R$ 65), ravioloni recheado com queijo azul e molho branco com castanhas (R$ 70) e risoto de salmão defumado (R$ 58). Tudo feito na hora. A cozinha funciona das 10h até às 17h. É necessário reserva. Para fomes menores, a casa também oferece degustação de queijos do Capril (R$ 40, por pessoa). Reservas: (11) 95555-9232.

Parques aquáticos para curtir o calor

Para se refrescar do calor, que tal se divertir em parques aquáticos? Vale dar uma conferida na previsão do tempo antes de ir.

A pouco mais de 80 quilômetros de São Paulo, o Wet’n Wild e suas 25 atrações funcionarão normalmente, entre 10h e 17h. A programação tem aula de Aqua Dance, na piscina de ondas, sexta (30) e sábado (1º). Os ingressos custam R$ 65 nos pontos de venda e R$ 69 no site.

Outra opção é o Magic City, em Suzano, a 60 quilômetros da capital. O complexo de lazer tem parque de diversões e atrações como a tiroloka (R$ 15), tirolesa de 130 metros, minifazendinha, parque aquático, pousada e restaurante. Os ingressos para o day use (das 10h às 18h) custam R$ 65 para a sexta-feira, e R$ 49 para sábado e domingo, no site; na bilheteria saem por R$ 120. No dia 30, o restaurante tem a Noite da Pizza (R$ 50), a partir das 18h (até às 22h), com acesso às piscinas aquecidas e música ao vivo.

Vinhos em São Roque

A 1 hora de São Paulo, São Roque é ponto de partida para o Roteiro do Vinho, trecho de 12 quilômetros onde estão espalhados 35 estabelecimentos, entre vinícolas, adegas e restaurantes para você mergulhar no universo da vitivinicultura. Você pode fazer o percurso por conta própria e escolher quais lugares visitar e quais vinhos degustar. No Ferreira & Passero, prove vinhos finos e de mesa das variedades de uvas Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Lorena, Malbec e Tempranillo. Na Casa da Árvore, além dos vinhos, experimente também o suco de uva. Entre uma taça e outra, conheça mais a história da região e contemple as belas paisagens e a natureza local (e quem sabe você dá sorte de ver alguns tucanos, corujas e macaquinhos).

Para o almoço da sexta-feira santa, uma opção é o português Vila Don Patto, com menu especial. Para o prato principal, quatro versões de bacalhau, como o clássico à Gomes de Sá (R$ 189, serve duas pessoas), além do tradicional bolinho de bacalhau de entrada (R$ 39; 6 unidades).

Em Cotia, para desestressar

Com edifícios que lembram palácios chineses, imensos jardins e estátuas gigantes de Budas, o Templo Zu Lai, o maior santuário budista da América Latina, é o cenário ideal para uma Páscoa longe do chocolate e dos problemas da vida agitada.

Localizado em Cotia, a 35 quilômetros de São Paulo, o templo abre para visitação durante todo o feriado, entre 9h30 e 17h. A entrada e o estacionamento são gratuitos, mas doações para manutenção da propriedade são bem-vindas. Há também possibilidade de organizar uma visita guiada para grupos acima de 15 pessoas, com agendamento prévio. Informações em bit.ly/ZuLaivisita. O destaque vai para a programação de domingo, que tem prática de Tai Chi Chuan e meditação.

Imersão religiosa em Aparecida do Norte

Chocolates e ovos de Páscoa à parte, Aparecida do Norte está com uma agenda intensa para quem busca o real sentido da celebração religiosa. A programação tem início nesta quinta-feira (29), com a Missa da Ceia do Senhor, às 21h, solenidade em que ocorre o rito do lava-pés. A tradição manda que sexta-feira de Páscoa não sejam realizadas missas, mas há outras celebrações. Às 5h, no Morro do Cruzeiro, ocorre a oração da Via Sacra, que será repetida às 9h, na Basílica. A principal atração do dia será às 15h, com a celebração da Paixão de Cristo.

No sábado (31), a Solene Vigília Pascal vai das 20h às 22h30. Já no Domingo de Páscoa a programação começa cedo: a primeira missa será às 5h30, seguida pela Procissão da Ressurreição, que parte do altar central da Basílica e termina na Tribuna Papa Bento XVI. Ao longo do dia serão realizadas sete missas. Confira a programação aqui .

Ainda no Santuário, o Memorial da Devoção, que conta com o Museu de Cera e o Cine Padroeira, oferecem uma proposta mais contemporânea ao roteiro. No museu (R$ 10), figuras de personalidades como o papa João Paulo II, o astronauta Marcos Pontes e, adição mais recente, o cantor sertanejo Daniel, são retratadas em cera. Já o Cine Padroeira (R$ 10), uma cinema com capacidade para 150 pessoas, exibe o filme A História da Nossa Senhora de Aparecida, que conta a história da padroeira desde o encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba, até a construção do santuário. Duração: 15 minutos. Tem combo para as duas atrações (R$ 15).

Outra opção de passeio é pelo Bondinho (R$ 26, inteira, ida e volta; R$ 16, somente ida). O teleférico liga o Morro do Cruzeiro (R$ 6, inteira; R$ 3, meia) ao Santuário, e é uma boa forma de conhecer o complexo do alto.