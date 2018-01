Selo de qualidade Nobu, do quarto ao jantar

Com 181 quartos projetados pelo designer David Rockwell, o Hotel Nobu (nobucaesarspalace.com, diárias desde US$ 299) ocupa a segunda torre do complexo Caesar Palace. Mas a ideia - a começar pelo número de suítes - é oferecer um ambiente intimista dentro do enorme resort. A decoração simples e clean, mas sem perder a sofisticação, mescla elementos ocidentais e asiáticos. Trabalhos de artistas japoneses, de desenhos a esculturas, estão por toda parte.

Apesar do novo foco de negócio, Matsuhisa não abriu mão de inaugurar no espaço o maior restaurante Nobu do mundo, com capacidade para 327 pessoas. Além disso, é o primeiro da rede nos EUA a contar com mesas teppanyaki, com chapas de aço onde os pratos são preparados na frente dos clientes.