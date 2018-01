Selo Michelin Com uma profusão de papéis de parede estampados, estátuas de mármore e cadeiras Louis XIV douradas, não dá para confundir o Onyx (onyxrestaurant.hu.) com um bistrozinho informal. Um dos dois restaurantes húngaros estrelados no Guia Michelin, esse é o tipo de lugar onde garçons vestidos com elegância parecem deslizar pelo salão e as pessoas conversam a meia voz.