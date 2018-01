Sem brasileiros

Um dos grandes medos de quem investe em um curso de idiomas no exterior é não aproveitar a experiência como deveria - e isso inclui falar português boa parte do tempo. Por essa razão, há quem prefira buscar destinos que fujam da lista dos queridinhos dos brasileiros. “Brasileiros estão por todas as partes, mas destinos como Nova Zelândia e cidades menores na Inglaterra, Escócia e Canadá são boas opções para quem quer conviver com outras nacionalidades”, diz Bruno Passarelli, da Descubra o Mundo Intercâmbio.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PACOTES

Torbay, Inglaterra

O curso de duas semanas, com hospedagem em casa de família com meia pensão, custa desde R$ 2.937 na CVC.

Honolulu, EUA

A partir de US$ 1.710 para duas semanas, com material, acomodação em casa de família, café da manhã e jantar. Com a EF.

Singapura

Duas semanas de inglês, com café e jantar, hospedagem em casa de família e material, a partir de US$ 1.510 com a EF.

Edimburgo, Escócia

Duas semanas com acomodação em casa de família e meia pensão. A partir de 690 libras (cerca de R$ 2.673), com a CI.