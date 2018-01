Sem estereótipos

Talas incendeia o repertório húngaro com sabores novos e vibrantes. O tradicional velouté, presente na maioria dos menus da cidade, torna-se mais picante quando feito com rabanete preto. A soja e o gengibre impregnam seu pombo. E, opção para o almoço, o camarão empanado com farinha de rosca japonesa em molho de tomate espesso estimula todos os receptores: a característica crocante e doce dos crustáceos; a acidez cremosa do molho.

Situado na mesma rua que a Central European University, o Mak (makbisztro.hu) está sempre cheio - ressoa com as vozes poliglotas dos professores visitantes e dos intelectuais locais. O jantar para dois custa 16.390 forintes (R$ 154).