Sem estereótipos

No site Travel Tex (traveltex.com) você baixa um tour guiado em MP3 pelo Dallas Art District, que passa por nove museus. O Dallas Museum of Art (dm-art.org) tem acervo de obras clássicas e modernas dos EUA e da Ásia, assim como uma mostra do trabalho do estilista francês Jean Paul Gaultier, em cartaz até 12 de fevereiro. O Sony Brian's Smokehouse (foto), fundado em 1958, é um dos restaurantes clássicos da cidade.

Com tempo, siga para a charmosa cidadezinha de Grapevine (grapevinetexasusa.com) para conhecer vinícolas, passear na Maria Fumaça e comer nos restaurantes de culinária texmex.

Mas se o que você quer é fazer umas comprinhas, vá direto ao Allen Premium Outlets (premiumoutlets.com) - há ônibus direto do aeroporto.