Sem ingresso, mas dentro da festa Que as mesas redondas da Flip são concorridas, todos sabem. Mas muitos esquecem que a festa literária é bem maior do que isso. Há eventos paralelos interessantíssimos que dispensam a compra de ingressos. A Flipinha, por exemplo, voltada às crianças, também agrada aos adultos, já que os papos com os autores reúnem gente como André Neves, Ricardo Azevedo, Mariana Massarani, Adriana Calcanhotto e Jean-Claude R. Alphen (programação em flipinha.org.br). Muitos deles também participam da FlipZona, para o público jovem (flipzona.wordpress.com).