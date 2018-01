Sem problemas na imigração

Turistas brasileiros não precisam de visto para entrar no Reino Unido, mas isso não garante passagem livre. Nestas horas, o melhor é estar com documentos que comprovem que você vai retornar: tíquete de volta, voucher dos hotéis, cartão de crédito internacional (se possível, leve extrato). Uma precaução extra é fazer cópias de registros de imóveis no Brasil ou de seu contrato de trabalho. E leve 50 por dia de viagem. Ah... tenha a resposta pronta para perguntas como "Qual o seu itinerário"ou "Quanto tempo pretende passar no Reino Unido".

Blog. Dicas de roteiros e outras informações

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.