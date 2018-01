Você está interessado em estudar, mas não tem paciência para burocracia - ou acabou decidindo tudo para a última hora. Não se preocupe: há diversos países que permitem estudar sem a necessidade do documento, dependendo do tempo de permanência. Para aprender inglês, Malta, África do Sul, Nova Zelândia, Grã-Bretanha e Irlanda não exigem visto.

PACOTES

Malta

Duas semanas de curso com acomodação em casa de família em quarto duplo com café custa a partir de 673,50 euros. Com a CI.

Quatro semanas com hospedagem em casa de família e material, no mesmo destino. R$ 5.140 na Experimento.

Londres, Inglaterra

Três semanas com hospedagem em casa de família e café da manhã. Desde R$ 4.703 na CVC.

Auckland, Nova Zelândia

O curso com acomodação em casa de família, com café da manhã e jantar, além de material, custa a partir de US$ 1.680 para o programa de duas semanas e de US$ 7.580 para o de três meses. Com a EF.