Sequência de quedas

Em fins do século 19, antes mesmo da cidade de São Paulo, Brotas já contava com iluminação pública elétrica. Isso graças ao conjunto de barragens feitas no curso do Rio Jacaré Pepira em pleno centro da cidade. Hoje, a estrutura da antiga usina hidrelétrica está desativada – é possível visitar o interior vazio do barracão amarelo que abrigava o maquinário –, mas o entorno das barragens virou atração turística.

A área do atual Parque dos Saltos ficou abandonada durante anos até ser revitalizada, em 2008. Hoje, as margens preservam a mata ciliar, em meio à qual há trilhas sombreadas, um sobe e desce entre árvores e quedas d’água naturais e artificiais.

O ponto de partida é a ponte pênsil que sai da calçada da Rua Alfredo Mangilli. A partir daí, seguindo pelas trilhas, há várias quedas, pontes e gramados. Tudo fácil, fotogênico e relaxante, ideal para uma tarde sem pressa.

Quanto custa > O Parque dos Saltos tem entrada gratuita.