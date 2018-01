Serra Gaúcha, Aparados e Missões em um mesmo roteiro

Um ônibus de dois andares, o BusTour percorre 30 atrações entre Gramado e Canela. E as agências locais organizam passeios de dia inteiro para Vale dos Vinhedos e Aparados da Serra. Alugar carro, no entanto, permitirá que vocês passeiem no seu ritmo.

Gramado é uma base excelente: está a 2 horas tanto do aeroporto de Porto Alegre, quanto do Vale dos Vinhedos e de Aparados da Serra. Os dois passeios podem ser feitos no esquema bate-volta. Mas, estando de carro, eu programaria pernoites em ambos.

Comparada a Gramado ou Canela, Cambará do Sul – onde está o cânion do Itaimbezinho – não tem muita graça. Ainda assim, vale a pena: uma noite por ali aumenta as chances de ver o Itaimbezinho sem neblina. Se couber no orçamento, fiquem no Parador Casa da Montanha. Se não der, hospedem-se no Cambará Eco Hotel. Ambos estão no caminho do cânion.

Pernoitar em Bento Gonçalves ou no Vale dos Vinhedos também é uma boa pedida, porque evita a cansativa volta no mesmo dia. O hotel Villa Michelon tem bons preços e está na rota dos vinhedos.

São Miguel das Missões fica a quase 500 km de Porto Alegre. Não há tours regulares saindo da capital. Por conta própria, é preciso ir a Santo Ângelo: a Ouro & Prata faz a viagem em 7 horas, em cinco horários diretos, incluindo um leito. De Santo Ângelo, vocês continuam num transfer arranjado pelo hotel ou nos ônibus da TAL, que fazem o percurso de 60 km a São Miguel em 1h20, em quatro horários diários. A Pousada das Missões, que tem quartos privativos e também é albergue, está a meros 150 metros das ruínas.

Um bom esquema para 10 dias é: de Porto Alegre, peguem o ônibus a Santo Ângelo; passem uma noite em São Miguel. Sigam direto para a Serra no ônibus da Unesul, que vai de Santo Ângelo a Bento Gonçalves em 7 horas. Aluguem o carro, passem duas noites no Vale dos Vinhedos, cinco em Gramado e uma em Cambará do Sul. Devolvam o carro em Porto Alegre.