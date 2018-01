Sete dias pelas montanhas de Minas Gerais Os 200 quilômetros do Caminho da Luz são quase inteiramente percorridos nas montanhas de Minas Gerais, perto das divisas com os Estados do Rio e do Espírito Santo. O nome vem de fragmentos de mica e cristais que emergem do solo, proporcionando-lhe um brilho especial. A rota é carregada de um magnetismo que fascina quem tem sensibilidade mais aguçada.