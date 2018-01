Sete dicas para clicar bem suas andanças

1 Sempre trabalhe a favor do sol, nunca no contraluz. Dessa maneira, você evita que a imagem saia escura. À noite, use o flash para fotografar pessoas.

2 Para ter a dimensão exata da cena, use a tela de cristal líquido (LCD) em vez do visor da câmara para fotografar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3 Nada de fotos sem cabeças ou pernas. Focalize a pessoa na altura da barriga, nunca nas juntas. Isso vale também para pegar o ponto turístico ao fundo: deixe seus amigos em um dos cantos da imagem e focalize na altura do peito.

4 Em lugares fechados com pouca luz, chegue perto do alvo em vez de usar o zoom. Isso evita fotos escuras e economiza bateria. Outra sobre o zoom: se for aproximar demais a imagem, apoie a câmera para evitar fotos tremidas.

5 Viajou sozinho e vai tirar um autorretrato? Segure a câmera com as duas mãos.

6 Leve sempre mais de um cartão de memória e faça rodízios, mesmo que não estejam cheios. Se um deles tiver problemas, haverá o outro com imagens do local.

7 Prudência nunca é demais. Faça backup das fotos: salve em pen drive ou CD, envie para álbuns digitais ou mesmo para seu e-mail. / M.C.