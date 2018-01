Sete dicas para quem vai a Fernando de Noronha

Ao desembarcar na ilha, adiante em uma hora o seu relógio. Configure manualmente o celular e tome cuidado com sincronizações automáticas, sob risco de atrasar para seus passeios

2- No balanço das ondas

Passeios de barco, para mergulhar ou não, podem causar enjoos nos mais sensíveis. Tome um remédio 30 minutos antes de embarcar (peça um que não dê sono). Para dores de cabeça pós-mergulho, Tylenol Sinus

3-Conecte-se

A internet é bastante instável na ilha, tanto o 3G das operadoras quanto o Wi-Fi das pousadas. Para ter mais chance de postar aquela foto no Instagram, acesse cedo, entre 6 e 7 horas, durante o café da manhã

4-Caia na gandaia

A fama da vida noturna na ilha corre o mundo. O embalo começa no happy hour lounge do Bar do Meio e segue noite adentro, seja no forró do Bar do Cachorro, ou no reggae e no samba do Muzenza. Evite beber se for mergulhar no dia seguinte

5-Aprenda a mergulhar

Para aproveitar todo o potencial submerso de Fernando de Noronha, faça um curso de mergulho ainda na sua cidade, com prova prática, e chegue já com a carteirinha da certificadora em mãos (as principais são Padi e Naui). Na ilha, os cursos são bem mais caros

6-Pés confortáveis

Para percorrer as principais trilhas, como Atalaia e Capim-açu, você dependerá apenas de seus pés. Leve um tênis laceado para evitar topadas e torsões nas pedras soltas

7-Do lado certo

Quando fizer o check-in do voo de ida, tente ficar em um assento na fileira A, na janela do lado esquerdo do avião. Durante a aproximação para pouso, o piloto faz um voo panorâmico de bônus que só aproveita quem estiver desse lado