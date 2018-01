Sete-estrelas ou não, vale a curiosidade Hospedar-se no hotel Burj Al-Arab exige desembolsar uma quantia proporcional ao seu autoproclamado status de sete-estrelas (as diárias custam a partir de 6.391 dirhams, mais de R$ 3,5 mil). Mas você não precisa olhar só de longe o famoso cartão-postal de Dubai. Fazer reserva para um chá da tarde no lounge Sahn Eddar é uma forma mais acessível (não, não dissemos barata) de conhecer o interior do edifício, projetado em formato de vela e com 321 metros de altura.