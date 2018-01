Sete motivos para visitar Cancún

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caminho entre o aeroporto e a zona hoteleira de Cancún já dá uma amostra de como serão os próximos dias. Ao longo de 30 minutos, cruza-se uma estrada reta, decorada por coqueiros e acariciada pela brisa do mar. Por um momento, o pensamento vai longe. Pronto: você já começa a relaxar.

Os próximos dias serão marcados por um mar turquesa, mergulho (ou snorkeling) entre corais coloridos, nado com golfinhos, gastronomia rica em frutos do mar (com o picante toque mexicano) e areias pouco lotadas em comparação aos destinos mais badalados do Brasil.

Além dos 22 quilômetros de praias com água azul-Caribe, Cancún se destaca pela infraestrutura. A zona hoteleira tem hotéis para os mais variados públicos: all-inclusives para quem não pretende fazer muitos passeios, grandes resorts, hotéis elegantes e mais simples, para quem quer economizar na hospedagem.

Para circular pelas praias, hotéis e centros comerciais do Boulevard Kukulcán, uma das principais vias de Cancún, há ônibus a todo momento, por isso alugar carro não é algo fundamental. Mas pode ser uma boa pedida para os passeios – Riviera Maya, por exemplo.

Localizada ao sul de Cancún, ao longo da costa caribenha da Península de Yucatán, é ali que estão alguns dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, onde ruínas revelam um pouco da história e da cultura de antigas civilizações. E, claro, grandes resorts para quem quer passar mais tempo explorando esse trecho do que curtindo o agito de Cancún.

É tudo muito próximo, muito azul, muito planejado. Para ajudá-lo a explorar esse pedacinho do Caribe mexicano, fizemos um guia básico com sete razões primordiais para visitar Cancún. Afinal, o próprio mapa do balneário tem forma de “7” (reparou na foto?), com praias mais calmas na barra superior e mais ondas ao leste.

1. HOTÉIS PARA TODOS OS PERFIS

Todo o “7” que forma Cancún é tomado por hotéis dos perfis mais variados. Se não encontrar nenhum com sua cara por lá, não tem problema: ainda há a Riviera Maya, mais ao sul, com resorts e hotéis de luxo, e Tulum, com opções de hospedagem mais intimistas.

Do aeroporto à zona hoteleira de Cancún são aproximadamente 30 minutos. Se não quiser gastar com táxi ou alugar carro, um bom negócio é o serviço de shuttle, espécie de táxi compartilhado (muito comum nos Estados Unidos) que deixa cada um na porta do seu hotel. Custa apenas US$ 15. Você corre o risco de ser o último a chegar, mas nada que um dia de descanso à beira-mar não compense. Há pelo menos duas empresas que operam o serviço.

Dito isto, vamos ao que interessa: onde ficar. Nosso colunista Ricardo Freire, o Turista Profissional, já esteve em Cancún o suficiente para dar as dicas certas para você escolher o lugar com o seu perfil. “A localização mais estratégica da Zona Hoteleira é na ponta superior, em torno do km 9. Por ali a praia é calma, as principais atrações noturnas (bar Carlos n’Charlie, clube Coco Bongo) estão à porta. Você também estará perto dos pontos de embarque para Isla Mujeres”, explica.

Nesse trecho, ele recomenda dois hotéis que não operam com com all-inclusive: o Fiesta Americana Grand Coral Beach (oesta.do/fiesta-am) e o Krystal Grand Punta Cancún (antigo Hyatt Regency; oesta.do/krystalpunta). “O novinho Aloft, por não estar à beira da praia, oferece ótimo custo-benefício – e tem convênio com o badalado clube de praia Mandala, em frente (oesta.do/aloft-cancun).”

Ricardo Freire não recomenda all-inclusive por lá: nos passeios, você sempre vai almoçar fora e, à noite, o bacana é aproveitar as possibilidades que a cidade oferece. “Se for escolher all-inclusive, escolha o de algum hotel top, que funcione como um destino em si. O charmoso LeBlanc (próximo às discotecas, leblancsparesort.com) e o animado ME by Meliá (junto ao shopping La Isla; oesta.do/melia-cancun) são boas opções”, indica. Nós ficamos no The Secrets The Vine (secretsresorts.com/vine-cancun), bem no centro da zona hoteleira, que tem sete restaurantes e serve até espumante no café da manhã.

Riviera Maya. “All-inclusive faz mais sentido nas praias isoladas da Riviera Maia”, explica Ricardo Freire. “Quase todas as redes estão presentes nessa área, do elegante Zoëtry Paraíso de la Bonita (zoetryresorts.com/paraiso) ao familiar Grand Palladium Colonial (oesta.do/palladiumcancun).”

“Se você quer uma experiência de praia parecida com a que teria em Búzios ou Arraial d’Ajuda, fique em Playa del Carmen”, indica o colunista. Ali, ficamos no Grand Velas (rivieramaya.grandvelas.com), um gigante com nove restaurantes dividido em três áreas: duas familiares e outra só para adultos. O Turista Profissional indica ainda outros dois: Deseo (www.hoteldeseo.com); e, para quem busca bom preços, o flat Playa Palms (playapalms.com).

Já Tulum, explica Freire, agrada quem faz o gênero comida natural e ioga. “Ali, há pequenos hotéis pé na areia, como Sueños Tulum (suenostulum.com).”

2. CHEGAR ESTÁ MAIS FÁCIL

Desde dezembro do ano passado, Cancún está mais perto dos brasileiros. A TAM passou a operar voos diretos desde São Paulo, num trajeto de aproximadamente nove horas. Até junho deste ano, as saídas serão apenas aos sábados mas, a partir do segundo semestre, as frequências serão ampliadas para três voos semanais.

O preço, contudo, assusta: desde R$ 4.073 em classe econômica e R$ 4.780 em executiva (mais: tam.com.br). A torcida é para que baixe quando as frequências aumentarem.

Outra forma de chegar ao balneário mexicano sem precisar de visto americano é via Copa Airlines. A conexão é feita no hub da companhia, na Cidade do Panamá, e o voo até Cancún dura apenas 2 horas. Preço: desde R$ 2.455,03, ida e volta; www.copaair.com. Para quem planeja uns dias na Cidade do México, vale cotar a passagem pela Aeromexico (aeromexico.com) – ida e volta desde R$ 3.193, com taxas.

As variadas opções de voos (e preços) reflete a preferência dos turistas. Segundo o Conselho de Promoção Turística do México, 90% dos brasileiros que desembarcam no país têm Cancún como destino. E, dos 3 milhões de visitantes recebidos anualmente pelo balneário, 119 mil vêm do Brasil. Pode parecer pouco, mas considere que 56% dos turistas que vão ao México são norte-americanos e outros 15%, canadenses.

3. MUSEU SUBMARINO

Um museu sem catracas, cordões de isolamento, alarmes. O Musa, Museu Subaquático de Arte (musacancun.org), expõe mais de 500 esculturas (a maioria, de humanos em tamanho natural) sob as águas cristalinas do mar de Cancún, entre Isla Mujeres e Punta Nizuc. Anualmente, recebe 750 mil visitantes.

O projeto foi criado em 2009 por Jaime Gonzáles Cano, diretor do Parque Marinho Nacional; Roberto Diaz Abraham, presidente dos Associados Náuticos de Cancún; e o escultor inglês Jason deCaires Taylor. Além de Taylor – autor da maior parte das obras –, outros quatro artistas têm obras expostas no Musa.

Os moldes das esculturas foram feitos de concreto alcalino (material que favorece a fixação dos corais) e modelado sobre os corpos de pessoas reais, escolhidas com base na diversidade de estereótipos e características físicas de moradores de Cancún. Repare: cada uma carrega uma expressão diferente.

Há, por exemplo, um homem ajoelhado, com a cabeça enterrada na areia, chamada The Promise. Outra, Inertia, revela um homem em frente à TV, segurando um prato com hambúrguer e batata frita.

O museu tem como objetivo revelar a interação entre a arte e a ciência de conservação da biodiversidade. Suas instalações ocupam uma área de mais de 420 metros quadrados e as obras, juntas, pesam mais de 200 toneladas. A localização das esculturas promove a recuperação de recifes naturais, sendo a própria natureza responsável por sua manutenção.

Para visitar as obras, há apenas duas regras: ir com um guia (você encontra a lista com as operadores credenciadas no próprio site do museu; preços variam de US$ 50 a US$ 70) e não tocar nas esculturas. O passeio é dividido em duas galerias principais, Manchones Hall e Salão Nizuc. A primeira, em uma área de 8 metros de profundidade, concentra o maior número de esculturas e pode ser visitada por nadadores com bom fôlego e mergulhadores; a segunda, em Punta Nizuc, está a 4 metros de profundidade, sendo adequada apenas para snorkeling.

Fora d’água. Se quiser ter uma ideia das obras sem necessariamente ter de mergulhar, siga para o Shopping Plaza Kukulcán. No segundo andar, há réplicas das estátuas e um breve resumo, em texto e vídeo, do que o visitante encontrará no fundo do mar. O espaço simula o universo subaquático e permite ao visitante ver as estátuas de perto, encostar e fotografar. A visita é gratuita.

4. ISLA MUJERES

Pouco mais de 30 minutos, em barco ou balsa, separam Cancún de Isla Mujeres. A ilha tem área diminuta (8 quilômetros de extensão por apenas 1 de largura), mas é ampla em atrações. Logo de cara, ela te recebe com a Playa Norte, onde a areia de corais não esquenta nunca, não importa quão quente esteja. Para chegar ali, o principal porto de saída é o Embarcadero, perto da Zona Hoteleira – outras opções são Playa Tortuga e Puerto Juárez.

Se você for do tipo ativo, ótimo: não faltarão atrações para entretê-lo. A ilha tem centro comercial, hotéis, carrinhos de golfe para alugar (e explorar toda a área) e lojinhas de artesanato. Os moradores ficam na parte norte e, na Ponta Sul, há três passeios principais.

O mais tradicional é para o acantilado, as belas falésias sobre o oceano – abuse das fotos, mas guarde um tempo apenas para observar o panorama e sentir o vento no rosto. Para quem deseja um pouco de história, é possível dar uma olhadinha nas ruínas do templo dedicado a Ixchel, a deusa da fertilidade maia.

Outra atração é o Parque Garrafon (garrafon.com.mx), onde se pratica canoagem e ciclismo. Ali também é possível nadar com golfinhos no Dolphin Discovery (dolphindiscovery.com). O programa é com hora marcada e, enquanto não chega sua vez, dá para curtir uma piscina ou observar leões-marinhos, tartarugas e tubarões.

Mas se seu objetivo for apenas curtir a preguiça com vista espetacular, bem-vindo. Espreguiçadeiras, cadeiras de praia, guarda-sol, coqueiros e barcos pesqueiros enriquecem o cenário. Não faltam restaurantes com peixes e frutos do mar e a água de chia, um dos refrescos da região, é uma alternativa a sucos de frutas comuns, como laranja e abacaxi. Ah, e emagrece.

Você pode estender sua canga na barraca do Zama Beach Club (zamaislamujeres.com), restaurante em forma de cabana, rodeado de coqueiros. Cadeiras e mesas de madeiras dão um ar rústico ao ambiente, cuja trilha sonora é o barulho das ondas e o aroma, o da brisa. Há uma consumação mínima, em torno de R$ 53 por pessoa.

Outra opção é o Zazil-Ha, no hotel Na Balam (nabalam.com), no canto direito da praia. Trata-se de um trecho mais calmo, para relaxar e, talvez, tirar uma merecida soneca. Paga-se paga pelas espreguiçadeiras (US$ 12, a dupla) e pelo que consumir.

5. PARQUES E CULTURA

Pegada ecológica, cultura mexicana, bichinhos e cenotes (rios subterrâneos). Próximos à Riviera Maya, os parques Xcaret (perto de Playa del Carmen) e Xel-Há (coladinho em Tulum) são passeios para a família toda – e um dia inteiro. Visitar os dois em um só dia, nem pensar.

Como os parques são grandes, o melhor é chegar com uma ideia prévia das atividades desejadas. A fundamental é flutuar nos cenotes, que fazem parte de uma rede de canais que circulam sob a Península de Yucatán. No Xcaret, o canal, de 600 metros de comprimento e apenas 1,60 de profundidade, passa por um labirinto de cavernas e túneis, iluminados pelos raios do sol. Programa para todas as idades: há coletes salva-vidas e pés de pato disponíveis.

Missão cumprida, é só escolher para onde ir agora. No aquário, algas, corais e recifes se misturam com as mais variadas espécies de vida no mar. Alguns tanques oferecem a possibilidade de tocar em animais como estrelas-do-mar. Em uma área externa, há ainda tubarões, tartarugas-marinhas, arraias e peixes-boi. Um outro espaço é reservado para os animais terrestres: pumas, araras, borboletas, flamingos e jacarés, que fazem a alegria dos visitantes.

Entre uma atração e outra, que tal uma tortilla? Dá para ver de pertinho como se faz um dos alimentos mais típicos do México. Coma à vontade e recheie com molhos variados.

Em termos de cultura local, o Xcaret oferece shows variados e até um cemitério mexicano. Não se assuste: trata-se apenas de uma réplica, com 365 tumbas que representam os dias do ano. O espaço tem o objetivo de explicar a relação que os mexicanos têm com a morte – no dia 2 de novembro, o Dia dos Mortos é celebrado com uma grande festa e oferendas aos parentes falecidos. Quando cansar de tantas atividades, aproveite para usufruir das tendas, redes e espreguiçadeiras.

A entrada custa US$ 99 e inclui todas as atrações – comida e bebida são pagos à parte. Há também a opção de incluir transporte. Mais: xcaret.com.

Do mesmo grupo, o Xel-Há está mais próximo a Tulum e tem uma proposta ainda mais ecológica que o Xcaret. Ali, as atrações se concentram em torno de El Río, curso d’água que se mistura ao Mar do Caribe.

Na entrada, o visitante recebe saquinhos de protetor solar biodegradável. É possível ver (e até nadar) com golfinhos, fazer trilhas na mata, praticar snorkeling ou flutuar sobre uma boia. A entrada custa US$ 109,65 e inclui bebidas, refeições e transporte desde Cancún ou Riviera Maya. Mais: xelha.com.

Se a canoa... Xochimilco é o nome de um povoado indígena localizado a 20 quilômetros ao sul da Cidade do México. A original, patrimônio da Unesco, é conhecida por sua extensa rede de canais, pelas chinampas (tipo de canteiro flutuante) e pelas embarcações cheia de cores, chamadas trajineras. Dá para ter uma breve experiência do que se trata na Xoximilco próxima a Cancún. Ou não.

Por se tratar de uma reprodução turística, alguns elementos podem parecer exagerados. Questão de gosto – há quem ame e quem odeie.

Logo na chegada, uma estrada de terra leva à recepção, onde os visitantes são recebidos com milho, base da alimentação mexicana, distribuído em potes por uma garçonete que dá ainda limão, maionese e queijo para quem quiser misturar. Uma dupla de cantores a caráter cantam músicas folclóricas, num ambiente colorido e repleto de flores – no idioma nahuátl, falado pelos astecas, Xoximilco pode ser traduzido como “campos de flores”.

Em uma espécie de deque, as trajineras nos esperam. E é aí que a aventura começa. Passe muito repelente (há potes no banheiro), já que os pernilongos não dão trégua. As barcas, pequenas, com uma mesa no centro para 20 pessoas e bancos de madeira, não têm banheiro (há uma pausa depois de 1h30 do passeio em uma vila fictícia).

Por outro lado, o passeio revela muito da cultura mexicana e os funcionários distraem os turistas com histórias sobre a região e piadas. A cada 10 minutos, o barco cruza com uma atração diferente. Mariachis surgem animando a festa, além de cantores de bolero, trova yucuteca e marimbas. Por fim, as trajineras encostam em uma embarcação maior, com músicos animados. É hora de levantar e dançar.

6. BARES E RESTAURANTES

Com tamanha oferta de hotéis e atrações, Cancún também não decepciona na hora de forrar o estômago ou molhar a garganta. No vasto cardápio de opções, há os tradicionalíssimos, como Señor Frogs ou Hard Rock, e sempre algo novo a descobrir.

O La Habichuela Sunset (lahabichuela.com), com decoração maia e bela vista para a Laguna Bojórquez, é a cara de Cancún. Prove o ceviche misto de frutos do mar (145 pesos ou R$ 25), com uma margarita de tequila ouro 1.800 e Grand Marnier (160 pesos ou R$ 28).

Bem no espírito praieiro, o Fenix Lounge (fenixisla.com) é perfeito para ver o sol descer no horizonte. Alugue um stand-up paddle ou apenas assista ao espetáculo, enquanto beberica uma margarita de gengibre (80 pesos ou R$ 14), acompanhada de batatas bravas (40 pesos ou R$ 7).

Quer algo com mais sustância? Um clássico é o El Rincón de los Antojos (Calle Luciernaga 356), que serve gorditas (tortillas recheadas com queijo) e quesadillas grelhadas por preços que variam de 13 a 30 pesos (R$ 2 a R$ 5). O Tacos Rigo (Palenque, SM 30) faz os moradores atravessarem a cidade. Prove um e descubra o porquê.

Para provar uma cozinha autoral mexicana, inove ao escolher o restaurante de um chef argentino. Cristian Morales (chefcristianmorales.com) recebe os visitantes em sua casa e propõe pratos como carpaccio de lagosta com tomates negros e melancia com brotos e queijo de cabra. Entradas a partir de 220 pesos (R$ 38); menu degustação desde 800 pesos (R$ 140), com sete etapas.

7. ATRAÇÕES PRÓXIMAS