Sete novidades entre Natal e Porto de Galinhas

Natal: o aeroporto nas lonjuras. O novo aeroporto de Natal, em São Gonçalo do Amarante, é lindo e confortável, mas, enquanto não construírem o acesso sul, será uma pedra no sapato do turista. “Antes, se tudo desse errado, você chegava em meia hora ao seu hotel. Hoje, se tudo der certo, você chega em uma hora”, ouvi de uma passageira. O táxi custa R$ 110 e a van, R$ 40.

Vai a Pipa? Desça em João Pessoa. Apesar de estar a 138 quilômetros (40 quilômetros a mais do que o aeroporto de Natal), o aeroporto de João Pessoa tornou-se o melhor acesso para Pipa. A BR-101 é duplicada e livre de congestionamentos até a saída em Goianinha; o trajeto leva 2 horas.

Alta gastronomia em João Pessoa. Depois do Roccia Cozinha, cujo salão é comandado pelo venerável maître Otoniel da Costa (ex-Laurent e Emiliano), João Pessoa ganhou, semana passada, uma filial da Tasca da Esquina, do chef-estrela português Vítor Sobral (Avenida Pombal, 255; 83-3023-8080).

Recife Antigo novamente no auge. 2014 confirmou o renascimento (mais um!) do Recife Antigo. A região do Marco Zero tornou-se o polo de atrações mais rico do Nordeste: com o novo Cais do Sertão (belíssimo museu temático em torno da figura e da música de Luiz Gonzaga) e o vibrante Paço do Frevo (com demonstrações de passos ao longo do dia), a região já requer mais do que uma tarde para ser plenamente visitada. Por ali também estão a Caixa Cultural, o observatório da Torre Malakoff, a primeira Sinagoga das Américas e o Parque de Esculturas de Francisco Brennand. Um dos galpões foi transformado no Armazém do Porto, ao estilo do Puerto Madero de Buenos Aires, pontilhado de bares e restaurantes.

Oficina Brennand no fim de semana. Depois de muitos anos abrindo só de segunda a sexta-feira, o museu-oficina de Francisco Brennand, maior ceramista brasileiro, agora abre também aos sábados e domingos. Aleluia!

Um beach club no Paiva. A 15 km de Boa Viagem, o novíssimo Sheraton Reserva do Paiva acaba de inaugurar um dos lounges de praia mais elegantes do Brasil, com belas espreguiçadeiras, piscina e ótimo restaurante. Não-hóspedes pagam day-use de R$ 100 (o consumo é à parte). Reservas: (81) 3312-2000.

Porto de Galinhas em 50 minutos. Inaugurada no final de janeiro, a nova estrada (pedagiada: R$ 5,60) a Porto de Galinhas evita os congestionamentos do Cabo e de Ipojuca e oferece o trajeto em vias duplicadas.