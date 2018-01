Pacotes em conta para setembro de 2017

PARATY (RJ) - 3 noites

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A passagem de ônibus, saindo de São Paulo, custa R$ 154,77 ida e volta na Reunidas Paulista. De carro, são cerca de quatro horas de viagem e R$ 25,80 de pedágios. Espere gastar, em média, outros R$ 180 de combustível – você pode calculara as especificações do modelo do seu carro no site qualp.com.br. Pelo Booking.com, a reserva em uma pousada com piscina no centro histórico custa R$ 738 para dois (R$ 369 por pessoa), com café. O passeio de barco deve ser reservado diretamente com o barqueiro – são pelo menos R$ 50 para a escuna, mais R$ 200 de alimentação. Custo total: R$ 773,77 de ônibus, R$ 824,80 de carro.

Dica importante: o festival de fotografia Paraty em Foco movimenta a cidade entre os dias 13 e 17.

MACEIÓ (AL) - 6 noites

O pacote da Decolar.com para a capital do Alagoas custa R$ 926 e inclui hospedagem no Bluemar Hotel com café da manhã e internet. Como nenhum passeio está incluído no valor, é bom ter em mente que o gasto final será maior – pelo menos mais R$ 100 pelos passeios por dia e no mínimo R$ 50 diários para as refeições (mas a gente sabe que não dá para resistir à caipirinha e à cerveja na praia, por isso esse valor deve aumentar). Para se manter no orçamento, uma dica é diminuir a estada na cidade. Quatro noites são suficientes para curtir praia, conhecer a Praia do Gunga e, quem sabe, esticar até as piscinas naturais de Maragogi.

ESPECIAL: Os melhores destinos de 2017