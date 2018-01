Setembro é mês de...

A vila de Cumuruxatiba, no sul da Bahia, programou uma agenda de festas para homenagear as baleias que passeiam pelo litoral nesta época e também as orquídeas que florescem na região. Na programação do 5º Cumuru Festival, que vai até o dia 7, oficinas de cultivo da flor e passeios de barco para ver as gigantescas jubartes. Site: cumuruxatibabahia.com.

3 Jazz em Curaçau

A ilha caribenha recebe nos dias 3 e 4 a primeira edição do Curaçau North Sea Jazz Festival, evento criado na Holanda em 1976. Estão programados para o palco Piscadera Bay shows de 18 estrelas mundiais do jazz, blues e soul, com destaque para o brasileiro Sergio Mendes, além de George Benson e Natalie Cole. O ingresso para uma noite custa 142 (R$ 317) - para os dois dias, 248 (R$ 554). Site: curacaonorthseajazz.com. Leia mais sobre Curaçau na página do Turista Profissional.

15 Sevilha para bailar

A Bienal de Flamenco de Sevilha, na Espanha, chega à 16ª edição com o tema Flamenco Viva Voz, que apresentará as tendências do ritmo. Na programação, que ocorre até 9 de outubro nos mais conhecidos teatros e auditórios da cidade, além da Plaza de Toros, estão os melhores dançarinos e músicos. Os ingressos custam de 6 (R$ 13) a 40 (R$89). Site: bienal-flamenco.org

18 Prepare a caneca

A festa da cerveja comemora 200 anos em grande estilo. Até 3 de outubro, o Parque Theresienwiese, em Munique, receberá tendas das cervejarias mais tradicionais - o litro da bebida custará entre 8,30 e 8,60 euros -, shows e desfiles. A Oktoberfest é herança da boda de Ludwig I, príncipe da Baviera, com Therese von Sachsen-Hildburghausen, em 1810. =

Mais: oktoberfest.de

24 Cinema em Nova York

Realizado sem interrupções desde 1963, o Festival de Filmes de Nova York chega à 48ª edição - até 10 de outubro. Na programação estão David Fincher, Clint Eastwood e Abbas Kiarostami, entre outros diretores. O elenco de atores conta com Juliette Binoche, Helen Mirren e Matt Damon. Os ingressos para assistir aos filmes ou participar de mesas redondas com diretores serão vendidos pela internet a partir do dia 12. Os preços ainda não foram divulgados. Mais informações: filmlinc.com.