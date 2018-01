seu aplicativo

organizar o roteiro

Da passagem aérea à reserva de hotel, aplicativos facilitam a organização da viagem.

Airbnb

A versão em aplicativo do serviço que já existia na internet procura casas e apartamentos para aluguel de férias. Há busca por cidade e a organização lembra o Tumblr, com fotos de imóveis dos sonhos, como cavernas, ilhas... Preços em reais - e bem possíveis. Para Android e iOS - grátis

Mundi

Também versão de site, é fácil e funcional: compara preços de aéreo, hotel e pacotes e leva direto ao site do produto escolhido, no exato ponto da busca em que você está no aplicativo.

Para iOS - grátis

Hotel Tonight e Hotel Hoje

Imprevistos acontecem. Se for preciso encontrar um quarto de hotel de última hora, o Hotel Tonight, em inglês, mostra ofertas em 95 cidades dos Estados Unidos, Canadá, Europa e México, sempre com descontos. No Brasil, o Hotel Hoje tem o mesmo serviço, com descontos de até 80% em mais de 50 cidades.

Para iOS e Android - grátis

Skyscanner

A proposta é a de buscar as passagens aéreas mais em conta para um trecho selecionado. Também rastreia promoções-relâmpago no itinerário.

Para iOS e Android - grátis