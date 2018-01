Seu aplicativo

Para participar das próximas galerias do Viagem (@viagemestadao), publique fotos no Instagram com a hashtag #viagemestadão, O Estado de S.Paulo

antes da partida

Se, por um lado, a onda de frio da semana retrasada assustou (e congelou) Sul e Sudeste do País, por outro proporcionou cenários inusitados. @gusbelli clicou o restinho de neve nos "Alpes Florianopolitanos"

Sincronia é um dos ingredientes que podem tornar uma bonita foto ainda mais completa. A @adrianaspessoa pedalava pela Viña Casa Silva, nos Andes chilenos, quando a ave rendeu este lindo momento

Forte influência árabe, construções milenares e um belíssimo cenário são alguns dos ingredientes que fazem da Alhambra, em Granada, uma joia espanhola que encanta turistas como a @daniviagens

Com tantas diferenças e peculiaridades, a Rússia é um daqueles destinos que pedem muitos cliques. Neste, @naty_minion registrou a fotogênica Igreja do Sangue Derramado, cartão-postal de São Petersburgo

Para evitar dores de cabeça antes do embarque, como atrasos e a falta de algum documento, abasteça seu aparelho móvel com aplicativos que ajudam nas questões burocráticas.

Infraero Voos Online

Informa horários de chegadas e partidas de voos em 50 aeroportos no Brasil. No carro ou táxi, também indica a distância que você está do aeroporto.

Para iOS e Android - grátis

Voos Mobile

Além de informar se o voo sairá no horário ou se há atrasos e remarcações previstos, o aplicativo brasileiro ainda explica o que fazer em caso de overbooking e extravio de bagagem.

Para iOS e Android - grátis

FlightTrack

Confira, em tempo real, horários de voos, atrasos, cancelamentos e até o portão de embarque em mais de 5 mil aeroportos em

todo o mundo.

Para iPhone e Android - grátis

Porta Docs

Permite que você viaje com todos os documentos ao alcance de um clique no smartphone. É possível registrar imagens de quantos documentos for preciso. Por exemplo, tenha em mãos fisicamente apenas o passaporte, mas carregue a imagem de seu RG, CPF e carteira de habilitação.

Para Android e iPhone - grátis