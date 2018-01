Em meio à Cidade Velha, o antes decrépito Palac Dlouha, um marco art déco, ganhou fôlego com a nova galeria térrea de varejo. Ali está o Sisters (Dlouhá, 39), um bistrô arejado com sanduíches abertos gourmet (25 a 49 coroas, ou R$ 3 a R$ 5,50) - ótimo petisco para um fim de tarde. A um quarteirão dali, o Eterno Moderno (Benediktská, 4) oferece roupas de moda vintage e moderna, a maioria para mulheres, algumas feitas com tecido reciclado. Atravessando a rua, o Kuraz oferece roupas e acessórios de jovens estilistas checos - como as meias até os joelhos estampadas com insetos, revólveres e outros padrões incomuns.

Os cavalheiros também estão em cena: na Praça Wenceslas, o Room tem vendido, nos últimos dois anos, confecções masculinas de marcas elegantes do norte da Europa, como as dinamarquesas Libertine-Libertine e Royal Republic. Dobrando a esquina, a Thomas's Barber Shop oferece um pacote que inclui uísque, charuto, corte de cabelo e barba feita com navalha por 1.600 coroas (R$ 180).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chovendo hambúrguer

Como muitas cidades europeias, Praga entrou na onda dos hambúrgueres descolados. E não há nada que se compare ao "burguer oligarca" no George Prime Steak (georgeprimesteak.com): suculento pastel de carne de gado wagyu americano com foie gras, molho aioli com trufa preta, queijo Brillat-Savarin e - claro! - fitas de ouro 24 quilates, criando uma explosão suculenta e defumada de sabores por 990 coroas (R$ 111).

O sanduíche recebe a maior atenção, mas a pedida nesta churrascaria são os contrafilés, filés mignons e chuletas, incluindo uma bisteca de 1 quilo para dois por 1.950 coroas (R$ 220), tudo proveniente dos Estados Unidos. Há também uma linha de raros uísques americanos que termina em um de centeio de 22 anos da Hirsch Selection (550 coroas ou R$ 62 a dose), já que o nome mais raro da lista, o bourbon Van Winkle de 23 anos, está geralmente em falta.

Mais uma dose

Alguns dos indivíduos mais influentes na cena de coquetéis de Londres são donos de bar e bartenders checos, vários dos quais retornaram recentemente para preparar seus drinques em Praga. O melhor recém-chegado é o Bonvivant's, (Bartolomejská, 305), um boteco na Cidade Velha que abriu no começo do ano servindo bebidas preparadas com aromatizantes feitos na casa - incluindo bitters de bagas de roseira e hibisco (coquetéis custam em média 150 coroas ou R$ 17).

Após um uísque com soda, dê um giro pelas ruas calçadas de paralelepípedos até trombar com o Anonymous Bar (Michalská, 432/12), cuja decoração se inspirou no filme V de Vingança e oferece bebidas igualmente teatrais, como o coquetel St. Marry's Virus (175 coroas ou R$ 20), servido numa seringa gigante.